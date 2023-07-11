貪玩松鼠狗衝進水坑秒變泥漿獸 洗澡後網民這樣說：判若兩汪
撰文：聯合新聞網
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真的一秒都不能鬆懈！日本一名飼主日前帶著愛犬到庭院放風，一不注意牠竟然衝到髒兮兮的泥巴水坑裡大玩特玩，全身的白毛瞬間崩壞。原PO也貼出狗狗被抓去洗澡後的變化，眼神死表情笑翻大批網友。
該名飼主在推特（@Pomeranian2015）分享自家松鼠狗（博美犬）雷（レイ）的生活點滴，某天庭院裡的水管被打開，水量很快就累積成一個充滿泥土的大水池。這時飼主帶著雷到庭院放風，沒想到才稍微把目光移開，雷似乎終於等到好機會，一個move就跑進混濁的泥巴水裡，全白的毛髮一轉眼變成「朱古力風味」，讓主人看了哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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雷事後被帶去洗澡，洗完的表情和在泥巴水裡完全是兩隻狗，讓主人不禁笑說狗狗變白了，但表情也恢復了原本的樣子。一系列照片吸引近千萬次觀看，許多網友大讚「這麼可愛只能原諒」、「可以拍洗髮精廣告了」、「連沾滿泥巴都這麼可愛」、「根本不同隻狗吧」。
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