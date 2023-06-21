見男子從橋上躍下消暑　汪星人猛吠阻止　下秒更這樣做獲網民激讚

狗狗不愧是人類最忠實的朋友！近日，陸網瘋傳一段影片，一隻狗狗看到有男子要從橋上跳河，便拼命的喊叫，彷彿是透過牠的叫聲在說「危險！不要跳」，沒想到眼前的男子還是縱身一躍墜入水中，目睹這一幕的狗狗立馬衝上前跳進水裡救人，儘管事後才知道是誤會一場，男子並沒有要輕生，但狗狗熱心助人的暖舉還是感動了不少網友。



陸媒《重慶廣電-第一眼》報導，廣西桂林一名男子日前因為天氣熱，站在橋上想要跳進河裡消暑，結果被一旁女性友人飼養的狗狗以為自己要輕生，緊張的狗狗不斷對男子瘋狂吠叫，就像是在說「危險！不要跳」，不停地吠叫想阻止男子，眼見男子直接跳進水裡，狗狗立刻掙脫主人的牽繩，二話不說跳進河裡拯救男子，讓男子相當哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗的女飼主表示，她的愛犬今年3歲，是相當忠心的孩子。至於從橋上跳下去的男子是她朋友，只和狗狗見過2面，狗狗誤以為男子想要跳河才會這麼激動，對於狗狗立刻跳水救人的精神十分感動。飼主表示，希望能讓大家認識狗狗的好所以把這段影片上傳到網路上。

忠犬救人的影片在網路上瘋傳，許多網友也被狗狗的行為感動到，留言表示「雖然是誤判，但狗狗真的好忠心」、「真是隻熱心腸的狗狗」、「這隻狗好有靈性」、「給毛孩急得都要說出話來了」。不過也有網友提醒，男子跳河的行為相當危險，到戶外遊玩的時候就算是野溪沁涼消暑，也不要隨便亂跳水，否則要是出意外後果不堪設想。

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