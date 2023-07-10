熟食店老闆暴雨中救起貓咪結果一夜爆紅　網民：轉行做寵物博主！

喲，聽説最近有個滷肉老闆成了網紅，喵耳朵還以為是他的滷肉火了呢！結果是因為他救了一隻小奶貓！事情可比你想象的精彩多了，咱們來一起看看！



某天，山東濟南突降暴雨，感覺沒一會兒大馬路上都能划船了......就在這個危險的時刻，老闆發現了一個令人心疼的情景：一隻小奶貓在雨水中翻滾，瀕臨被淹沒的邊緣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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老闆見狀，趕緊放下手中的滷肉，豪不猶豫地衝進暴雨，一把抓起小奶貓！就像電影《速度與激情》中的緊迫的救人情節，只不過這次叫「貓速度與狂喵」。

儘管老闆渾身濕透，他貌似也絲毫不在意，這樣的柔情鐵漢活該他生意紅火啊！小奶貓被救出來後，狀態很差，四肢僵硬......

心急如焚的老闆，拍拍小貓的肚皮，結果吐出了不少水，好在最後終於醒了過來，還會喵喵叫了。他連忙準備了一個紙箱，還塞了不少棉花給小奶貓取暖。

估計是知道自己被救了，小貓一直都在睡大覺，後邊還有好心的鄰居給了點貓糧和奶粉。

雖然小貓感覺能活下來了，但老闆還是忍不住擔心小貓的健康，第二天就趕緊帶牠去寵物醫院檢查。

幸運的是，小貓身體沒什麼大礙，還打了疫苗，現在牠有了一個新家，老闆決定把牠收留下來。

老闆還説，「從此以後，小傢伙跟着他頓頓大魚大肉！因為俺是幹這個的！」

不少網友都紛紛調侃，「老闆發了200多條生意相關的視頻沒火，救個貓火遍全網，祝可愛的老闆生意興隆」！

真有意思，老闆是個做熟食的，賣熟食是他的本行，但自從救了小貓後，他的生活徹底改變了！熟食這東西已經被他做成了副業，主業是寵物博主哈哈哈哈哈哈！

熟食店裏的活都幹不完，更沒時間拍熟食了，每天都是在拍小貓：

「小貓想幹嘛？」、「牠怎麼老跑到我臉上亂抓？」......

本來老闆開了視頻賬號，是想宣傳自己的店，結果卻在小貓面前黯然失色。最後，讓我們為這個會救貓的老闆點個讚吧！希望他生意興隆，事業紅火！畢竟，有愛心的人都值得發大財嘛！

別忘了轉給身邊的朋友，讓大家一起為這位善良的老闆點讚吧！希望有朝一日，我們都能生活在有貓有愛的世界裏。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】