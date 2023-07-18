怎樣訓練狗狗露出微笑？除耐心訓練教導外　還可用這方法幫牠

訓練狗狗呲牙笑，需要主人慈愛的對待狗狗，避免嚴厲的訓斥，一起玩耍和訓練時主人保持不露齒的微笑，吸引狗狗模仿學習，用食指和拇指幫助狗狗完成微笑的動作，重複多次訓練可掌握微笑技巧，每次完成動作後給予獎勵。



許多寵主認為狗狗微笑都是天生就會的，其實事實並非如此，雖然狗狗會感到愉悦和快樂，但是不一定會通過微笑的方式展現。如果想要狗狗學會呲牙笑，那麼主人通過耐心的訓練教導牠。那麼，怎樣訓練狗狗呲牙笑呢？關於這個問題，下面就和大家分享訓練方法，一起來看看吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 慈愛對待狗狗

怎樣訓練狗狗呲牙笑？想要讓狗狗微笑起來，首先主人在平日和狗狗相處的過程中，就要保持慈愛的方式與其對待，因為只有用這種方式才能讓狗狗感受到自己受到主人的重視，同時心情也會變得非常好，才會信任主人。如果主人平日太過於嚴厲對待狗狗，那麼牠心情就會很差，很難做到微笑。

2. 保持不露齒微笑

除了慈愛的對待狗狗以外，還需要多和狗狗一起進行訓練或是玩耍，無論在做什麼的時候，主人都要一直保持着微笑，這裏要注意微笑不要露齒笑，因為對於狗狗來說露牙齒會以為主人想要攻擊自己，這樣就會起到抗拒心理，自然不會跟着主人學習微笑。通過一直保持不露齒的微笑，也可以吸引狗狗對主人進行模仿。

3. 幫助狗狗呲牙笑

很多狗狗一開始做不到呲牙笑的動作，這個時候需要主人用拇指和食指幫助狗狗做出微笑的動作，然後保持這個動作一會，接着再鼓勵狗狗做出呲牙笑的動作，如果牠成功做出動作後，主人要及時準備獎勵給牠，這樣牠就會知道微笑可以獲得獎勵，從而對這個動作十分傷心。

4. 重複訓練過程

訓練呲牙笑不是一天兩天就可以掌握的，需要不斷重複的上述過程，這個訓練可以每天做幾次，至於要多久才能夠掌握這個能力，主要看狗狗的學習能力。無論狗狗學習速度如何，都要保持一個好的耐心，每天準備多一些食物作為獎勵，自然而然可以掌握呲牙笑的動作了。

以上就是關於怎樣訓練狗狗呲牙笑的方法，大家學會了嗎？其實訓練狗狗微笑並不困難，只要重複去堅持即可，每天保持好的心情對狗狗微笑，是成功的秘訣。

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