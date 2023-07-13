驚見路邊浪貓扁癱地上差點哭出來　靠近揭真相：扁到變一灘水笑死

網友捕捉到一隻流浪貓攤在車庫前，整個身體扁平貼地的模樣讓人誤以為遭車輾過，靠近看才發現只是液態貓咪正常發揮。



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網友在臉書社團分享，她在一戶民宅前看到地上有一灘東西，看起來是一隻體態很扁的貓，由於貓咪前方有一台停在車庫內的汽車，讓人不禁擔心這隻可憐的浪浪是不是遭汽車路殺輾過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但靠近一看這隻扁貓其實毫髮無傷，可能只是太熱了所以癱平在地上睡覺，原PO還備註「牠其實平常沒那麼扁」，另外分享這隻三花貓另一張躺在機車座墊上爆睡的照片，看來確實是體態正常的貓貓。

網友表示：「貓咪果然是液體做的無誤」、「熱到融化了」、「嚇死，還以為真的被路殺壓扁了」、「怎麼能扁到變一灘水笑死」、「差點出動誦經團」、「到處亂躺小心哪天真的變貓餅」、「吃了惡魔果實的貓貓」。

有網友曝這隻貓出沒在桃園名叫「咪咪」，常在住家附近遊蕩，時常會睡在馬路中央，平常看來身體圓滾滾其實沒這麼扁，個性不愛撒嬌，習慣與人保持距離，因此只能遠觀不可褻玩。

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