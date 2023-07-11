20歲貓咪患上老年痴呆　主人痛心表示：牠一夜之間把我忘了

大家好，我是喵耳朵。你知道，貓也會得老年痴呆症嗎？



前幾天，我看到一隻行為舉止很奇怪的小貓咪。牠叫做奶油，是一隻活了20年的折耳貓。牠會在半夜，對著空氣大聲吼叫。

喝水的時候，牠會打翻水碗，弄得自己渾身濕噠噠的。甚至，牠還忘記了自己的媽媽，到底是誰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這一切，都是因為這個名為「阿爾茲海默症」的疾病，俗稱老年痴呆。失憶，將牠牢牢地困在了時間裏。

據奶油的鏟屎官講述，她和奶油已經認識二十年了。初次見面時，奶油還只是一隻剛斷奶的小寶寶，那麼小，那麼可愛。

沒有幾隻貓能活夠20年，更沒有幾隻折耳貓，活到20歲。在媽媽的悉心照料下，奶油的身體十分健康，所有折耳貓可能會得的疾病，都沒有在牠身上出現過。

從小到大，奶油都是一隻很溫柔黏人的貓。對於喜歡的人，牠每次看到都要蹭個夠，在你身上打滾舔舔。

雖然很乖，但也有屬於小貓咪的壞心眼。奶油從不幹壞事，就喜歡躲在別的小貓咪身後，等著撿現成的，等著倆大眼睛賣乖。

媽媽本以為，奶油能就這麼健康快樂一輩子，直到生命的盡頭。

可沒想到，病，還是來了。就在去年的2月份，奶油突然開始抽搐、癲癇、尿血、半癱瘓的情況。

牠會在半夜嚎叫，會搞不清方向，甚至還會睡在自己的嘔吐物上。醫生診斷，奶油是因為上了年紀，得了阿爾茲海默症。

病魔就像腦海中的橡皮擦，一點點抹去牠的所有記憶，包括愛了20年的媽媽。

我問了身邊的寵醫朋友，他們是這麼和我分析的。奶油之所以在半夜嚎叫，是因為牠一覺醒來，就忘記了自己到底在哪裏。

貓是領地意識很強的動物，奶油因為四周陌生的一切感到恐慌。

牠就像找不到媽媽的小孩，就算媽媽就站在牠的身邊安撫牠，牠也不知道，這就是牠最愛的媽媽。

鏟屎官對此十分痛苦，她直言：

「看著奶油渾濁退化的雙眼，就像是一篇篇的光陰故事正在播放。面對身體機能的退化老去，我能做的，就是陪伴奶油走到生命的盡頭。牠害怕的時候，我會在一旁守護牠，儘管牠忘記了我是誰，但我會努力讓牠想起來，我，是媽媽。」



很遺憾地告訴大家，截止到目前，貓咪的老年痴呆症並沒有治癒的方法。

據美國愛護動物協會的統計，年齡在11~15歲的貓中，約有50%的貓患有老年痴呆；而在16~20歲左右的貓，患老年痴呆症的比例竟高達80%。

牠會不再認得鏟屎官是誰，不會等你下班時蹲在門口迎接，最後，會連如何走路都忘掉。

那種無助，是我們很難理解的。我們能做的，就是在貓咪還年輕的時候，針對老年痴呆進行預防，讓疾病不要來，或者，來的晚點。

平時和牠玩一些益智玩具，定期補充維他命A、C及E，維持身體的健康，換掉所有的鋁製餐具，很多研究表明，鋁會對大腦和神經會帶來巨大損傷。

最重要的是，不要對牠們大聲吼叫，牠的貓生只有你，請對患有老年痴呆症的貓咪多些耐心和陪伴。

疾病總是無情的，牠可能會悄無聲息的奪走我們的至親、摯愛，我們無法阻擋。

但是，當你每多做一點，提早為牠的健康做準備，讓牠老去的速度慢一點，再慢一點。一個生命的軌跡，將會因你而改變。

為愛擴散！讓更多鏟屎官了解貓咪的「阿爾茲海默症」，願更多貓咪都能健健康康安度老年。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】