瘦弱狗姐妹沒人領養將遭安樂死　一張相擁淚別照片能逆轉命運？

狗狗不會說話但牠們什麼都懂。收容所內兩隻瘦弱的流浪狗姊妹因多年沒人領養被告知即將執行安樂死，兩隻狗狗就像是了解自己接下來的命運，神情落寞抱在一起互相告別，收容所人員心痛的拍下照片後在網路上掀起熱議，也因為這張照片徹底扭轉狗姊妹的命運。



綜合外媒報導，美國一隻名叫卡拉（Kala）與琪拉（Keira）的米克斯狗（唐狗）姊妹在2015年進入亞特蘭大收容所（Atlanta），這兩隻狗狗多年來相依為命，但因為遲遲沒有人領養，依照規定必須在期限內安樂死。在卡拉與琪拉即將安樂死前幾天，收容所人員發現卡拉跟琪拉神情落寞互相擁抱，就像是已經知道自己即將命不久矣，兩姊妹正在做最後的道別，收容所人員看到這樣的狀況相當難過，便將牠們擁抱的照片拍下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事後收容所人員將卡拉與琪拉死前互相擁抱的照片上傳到臉書粉專，決定透過網路的力量看看有沒有好心人願意在鬼門關前救救這對狗姊妹，沒想到奇蹟發生了，一名男子立刻聯絡收容所表示自己願意領養，卡拉跟琪拉才得以逃過安樂死的命運，擁有一個可以安度下半輩子狗生的新家。

不過，當初願意領養卡拉跟琪拉的男子出了點狀況以至於無法繼續飼養牠們，好在男子立刻找到了紐曼（Wendy Newman）及寇蒂（Pam Cody）兩名喜愛狗狗的女子，分別由牠們帶回家照顧。紐曼跟寇帝被卡拉與琪拉堅定的姊妹情感動，因此為牠們倆開設了臉書粉專「卡拉琪拉抱抱狗（Kala & Keira Hugging Dogs）」，紀錄卡拉與琪拉的日常生活。

目前的卡拉與琪拉經常碰面，兩人的飼主也會帶牠們到處玩耍，從粉專上可以看到卡拉跟琪拉現在過著非常幸福的生活，狗姊妹也沒有因為被不同人領養而從此分隔兩地，反倒是跟以前一樣常常見面，牠們的身形也胖了不少、毛色相當亮麗健康。

不少網友都被卡拉跟琪拉奇蹟扭轉命運的遭遇感動，留言表示「看到牠們知道自己即將死去的命運互相擁抱的照片，我難過的哭了」、「謝謝世界上總是有很多好心人願意拯救狗狗的性命」、「看到牠們直到2023年的現在都還過得很好，就為牠們感到欣慰」。

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