美國網民撿到瘦弱奶貓急送收容所救援　獸醫檢查後驚呼：這不能養

大自然許多生物充滿驚奇。一名動保人員接獲民眾通報說有一隻小虎斑貓在草叢中無人照顧，立刻趕往現場將小貓帶回收容所，沒想到這隻小貓帶回收容所檢查時發現牠竟然不是貓，就連動保人員都沒當下發現。



根據《The Dodo》報導，美國威斯康辛州馬佐馬尼（Mazomanie, Wisconsin）一名民眾發現路邊草叢有一隻落單的虎斑貓幼貓一直喵喵叫，但身邊很明顯沒有母貓，認為這隻小貓可能是被貓媽媽拋棄的孩子，便聯絡動保中心人員前來救援這隻失親小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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戴恩縣人道協會野生動物中心（Dane County Humane Society’s （DCHS’s） Wildlife Center）人員接獲通報後立刻將這隻小貓帶回去，小貓進入收容所後被獸醫檢查發現牠其實不是一般的虎斑家貓，而是一隻一般人不能養的小山貓（bobkitten）。

動保中心保育員表示，收容中心其實之前救援過好幾次成年的山貓，但從未見過幼年的小山貓，這隻幼貓當初被送到收容所時有些營養不良，好在經過細心照顧後，僅僅三天的時間小山貓就恢復健康。

保育員指出，目前他們將會把這隻小山貓轉移到另一個野生動物中心，確保牠可以跟其他同樣都是孤兒山貓的同伴一起生活，到時候等到小山貓成年後會再評估狀況，再將其協調要在哪邊野放牠。

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