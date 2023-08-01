妻子離世後老人患上囤積症　直到貓咪出現拯救了他：沒那麼寂寞了

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人類孤獨的靈魂，怎麼能沒有貓？



日本某綜藝節目，隨機採訪了一位和貓咪同居的72歲老人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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本以為這個年齡段的老人早已過上了頤享天年的幸福生活，可到了家裏才發現……竟是另外一番景象。

老人年輕時與第一任妻子離婚，帶着兩個兒子生活，直到遇見了第二任妻子。妻子比他大了13歲，但人很溫柔，照顧着他和兩個孩子。

用老人的話說：「那時雖然一無所有，但一家四口卻生活的很快樂。」可惜，一切都在妻子過世後變了樣。

妻子七十歲的時候因肺水腫惡化而離世，兒子也漸漸地失去了聯繫。或許是太孤獨了吧，老人患上了囤積症，朋友送的禮物他都捨不得丟，家裏一定要塞得滿滿的才有安全感。

於是，光時鐘就有19個，微波爐有兩個，東西太多了根本用不到……老人什麼都明白，但他的內心實在太寂寞了。

以前家人都在的時候，妻子會做飯吃，一家四口圍着小小的桌子，歡聲笑語。如今自己一個人，買點便利店的盒飯，隨便對付對付就算了。

節目組問：「飯盒好吃嗎？」他說：「不好吃，但不吃不行，得活下去。」這樣麻木的生活，卻因為一隻貓發生了改變。

老人養了一隻貓，一隻很普通的狸花貓。剛養的時候才6個月大，現在已經2歲了。老人很喜歡牠，買了很多罐頭，擺滿了整個櫃子。兩年來，貓從來都沒有缺過吃的。

老人自己不愛做飯，冰箱卻塞得很滿，他說：「都是貓貓愛吃的小魚乾。」以前有很多零錢攢起來不花，現在一大罐全都留着給貓咪買貓糧、打針，做體檢。

小貓也一直陪在老人身邊，多少個日夜，老人孤身一人回家時，一進門就能看見那個小小的身影在等他……

午夜夢醒，老人不敢開燈，害怕貓和家人一樣，會消失不見。也許是感受到了他的驚慌，很快一個毛茸茸的小身子擠到他懷裏，燈亮起的瞬間，貓伸了個懶腰……

老人常說：「還好有貓在，沖淡了心裏的難過，沒那麼寂寞了。」

看了老人的採訪，養貓的人很能感同身受。畢竟，生活麼並不像童話故事裏那樣美好，總也會有很多波折和苦澀。

熬不過去的時候，總忍不住感慨：「貓，是慰藉我們生活的甜口良藥。」

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採訪結束，有網友評論說：「以前總在想自己老了的生活怎樣，若那時至親至愛都不在，若那時自己孤單一人，會害怕嗎？會覺得寂寞嗎？

現在想想…啊，我有養貓啊，可能某些時刻會有些難熬，但牠填補了那偶然出現的短暫空缺。我不離，牠不棄。」

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