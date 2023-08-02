幼犬斷奶時機及餵食指南　如何決定斷奶期？ 這款奶粉適合汪寶寶

所有的幼犬狗都是從幼犬時期逐漸長大的，在餵養幼犬的時候，我們需要注意的問題有很多，就比如：幼犬甚麼時候斷奶？對於新生的幼犬來講，三個星期左右的時候，對牠們進行斷奶是比較合適的時機，不過要說起最合適的時機，也莫過於牠們的母親自動放棄給牠們餵奶。這個時候是牠們斷奶的最好時機。



如果家中有生產的寵物狗，那麼我們在餵養幼犬寶寶的時候，需要注意的問題可就有很多了，首先幼犬出生以後是要跟隨牠們的母親吃母乳的，因為母乳中含有的元素以及營養物質是其他的寵物食物中所替代不了的。但是幼犬也有長大的時候，就像人類嬰兒一樣，也有斷奶期，但是幼犬甚麼時候斷奶比較合適呢？所以我們今天這篇文章就講一講幼犬甚麼時候斷奶，以及幼犬斷奶後應該吃甚麼，下面我們一起了解一下吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼幼犬斷奶時機及餵食指南▼▼▼

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1）幼犬甚麼時候斷奶

從我們科學的角度上來講，幼犬斷奶的時間是沒有固定的時期的，不過大部分都是從第三個星期以後開始逐漸讓牠們進入斷奶期，但是要想達到最好的效果的話，那莫過於是牠們的母親主動放棄給牠們餵奶，我們的目的是希望狗狗能夠通過母乳或者是其他的食物來獲取營養，一般斷奶都是因為母乳中的元素已經不能夠滿足幼犬寶寶們了，所以只要幼犬的營養跟得上，那麼我們可以根據牠們的綜合情況來考慮斷奶的時期。

2）幼犬斷奶以後吃甚麼

上面我們了解了幼犬甚麼時候斷奶，那麼接下來我們就了解一下幼犬斷奶以後應該吃甚麼，因為幼犬斷奶以後還是處於一個弱小的幼犬時期，這個時候我們也是要以羊奶粉為主，逐漸增加牠們的狗糧食用量，我們只需要把幼犬食用的狗糧泡在溫度剛剛好的羊奶粉中，讓牠們食用，這樣不僅能夠保護牠們的腸胃功能，而且也能夠激發牠們的食慾，補充牠們所需要的營養物質。

關於幼犬甚麼時候斷奶、以及幼犬斷奶以後吃甚麼的相關內容，我已經給大家總結出來了，幼犬出生以後是最需要我們精心照料的，我們不僅要從飲食上注重增加牠們的營養，而且我們也要照顧到牠們的生存環境是否舒適，希望大家都可以照料好自己家的幼犬寶寶們！

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