餵養幼犬的4大迷思　過度補鈣隨時弄巧反拙　自製鮮食未必健康？

幼犬斷奶後，開始學習吃固態食物，在餵養的過程中，常擔心食物營養是否足夠？吃太少會不會長不好？怎樣吃更健康？



接下來就告訴毛爸媽幼犬餵養必備的知識，破除常見的餵養迷思，讓毛孩從小建立健康體質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗何時轉大人？！

在看迷思以前，先來了解多大的狗狗算是幼犬吧！

幼犬成為成犬的年齡會依照品種與體型而有所不同，狗狗可分為四種體型：小型、中型、大型和巨型。他們分別會在以下年齡時成為成犬：

狗狗何時轉大人？！（汪喵星球授權使用）

迷思一：自製鮮食最健康？！

小心營養調配失衡，造成健康問題

雖然自製鮮食可以選擇新鮮、優質的食材，但成長期幼犬對營養需求較嚴格，任何營養過高或過低都可能造成不可逆的影響，但是自製鮮食難以掌控營養調配。

以牛磺酸為例，它是狗狗體內的重要胺基酸，是維持心肌與視網膜功能正常運作的重要營養之一。 煮鮮食時，牛磺酸會溶解在水中，只吃肉的話，就沒辦法吃到牛磺酸囉！所以比較建議挑選經精密調配、營養均衡的幼犬食物。

迷思二：幼犬需要較多營養，該讓他吃到飽？！

吃太多小心成長過快、肥胖問題

離乳後的幼犬蛋白質需求的確比成犬高，因為要幫助幼犬肌肉、皮毛以及免疫系統的發展；適量的脂肪可提供幼犬的必需脂肪酸，幫助協助脂溶性養分吸收，幫助腦部、神經發育。

不過，食物吃到飽容易讓能量過剩，增加肥胖、骨骼問題及其他疾病的可能性，所以不建議讓幼犬食物吃到飽，建議每天定時餵食約2-4餐左右（依據體型、不同階段幼犬而定），同時可以養成良好飲食習慣。

幼犬需補充的營養

．動物性蛋白質

幼犬時期是發育的最關鍵階段，需要大量的動物性蛋白質幫助肌肉、皮毛以及免疫系統發展。動物性蛋白質建議可從含肉量高的幼犬主食中攝取。

．魚油

魚油中含有動物性的 Omega-3 脂肪酸，當中的 EPA 和 DHA 對狗狗來說是必需脂肪酸。Omega-3 能幫助幼犬腦部發育、護心、保持皮毛健康光澤且能調節整體免疫力。

．黑酵母、乳鐵蛋白

黑酵母可有助調整體質提升抵抗力、腸胃保健；乳鐵蛋白是幫助抑菌的天然保護性蛋白，也能起免疫系統的保護作用。

一般沒有跟媽媽一起長大的狗狗，可以選擇有添加葡聚醣的幼犬主食。如果是體質特別瘦弱、毛髮稀疏、易感冒的幼犬也可以另外再補充含有黑酵母、乳鐵蛋白的保健品。

．益生菌

幼犬的腸道發育尚未完全，而幼犬往往喜歡亂咬東西吃，因此很容易吃到含有細菌、寄生蟲的東西。當腸道好菌的數量太少的話，就有可能拉肚子。因此，補充益生菌能讓充足的益菌保護腸道和免疫系統健康。

迷思三：幼犬需要額外給予鈣粉？！

過度補充鈣質會造成骨骼發育異常

幼犬需要補充較高的鈣質，以幫助骨骼生長。但是過多鈣質也會造成骨骼生長過快，一般幼犬配方通常已含有足夠的鈣質。

因此，額外添加鈣粉反而會造成過多的鈣儲存在骨骼中，造成許多發育期骨關節疾病（DOD, developmental orthopedic disease），也會影響日後成犬鈣質吸收。因此足夠且適量的鈣質像當重要，鈣磷比建議在 1.1：1 至 1.4：1 間。

迷思四：幼犬可以吃成犬食物？！

小心營養不良！

成長期的幼犬比成犬需要更多的營養，提供生長發育，幼犬吃專為成犬設計的食物容易得不到足夠的營養，造成健康問題。

例如幼犬對鈣質的需求高，如果餵食成犬的食物，容易造成骨骼脆弱，較難支撐體重，影響日後的骨骼發展。因此，還是建議選擇幼犬或成幼犬配方的食物喔！

照顧幼犬是需要投放很多心力的，就好像照料初生嬰兒一樣，當中以充足的飲食營養最為重要，優質的幼犬主食是幼犬日後能夠頭好壯壯的關鍵！

延伸閱讀：新手養狗必讀｜從健康飲食到醫療絕育問題 0-1歲幼犬照顧指南

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】