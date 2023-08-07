荷蘭貓奴為賀愛貓35歲大壽　訂做特大海報掛窗外「曬貓」分享喜悅

家有喵星人的奴才總是會忍不住想要曬主子，與人分享自家貓咪的可愛。荷蘭一名飼主為了歡慶愛貓35歲生日，竟誇張訂做大型海報掛在公寓窗外，上面不但有貓咪大大的玉照，上面還寫著：「艾莉35歲了！」讓經過看到的人都忍不住嘴角上揚。



一名住在荷蘭的大陸網友在微博上PO文分享，指自己在經過家附近的社區時，突然看到一張超大的貓咪海報，原來海報主角橘貓艾莉（Aly）歡慶35歲生日，飼主特地為牠「公告周知」，想與大家一起分享這份喜悅。

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家中飼養的貓咪平均壽命大約是14到16歲，而由於飼養觀養以及醫學的進步，貓咪的壽命也跟著延長。根據健力士世界紀錄（金氏世界紀錄）的資料，目前最長壽的紀錄保持貓是一隻叫做奶油泡芙（Creme Puff）的貓咪，享年38歲又3天。

而35歲的艾莉換算人類年紀已經是156歲的高齡，或許有機會可以挑戰刷新記錄。能夠讓愛貓活得如此長壽，也難怪飼主會想忍不住想跟大家分享。

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