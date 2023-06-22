婆婆臨終前為愛貓寫下動人信件　託付領養者：請替我好好照顧牠

大家好，我是喵耳朵。如果你的生命只剩下最後一個月，你會將你的貓，託付給誰呢？



國外有位身患重病的老婆婆，她養了一隻五歲的橘貓，叫做蘇西（Susie）。 因為看不到自己的生路，她在自己不久於人世的情況下，為她養的貓發出了領養通告。「我不知道自己還能活幾天，希望有人能替我好好照顧牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 30

通告發出後不久，婆婆就去世了。

當領養部門的人員上門接走蘇西時，看到牠趴在婆婆生前最愛的椅子上靜靜發呆。

而牠的身邊，放着一封信。這是婆婆撐着病體，寫給那位素未謀面的領養人的。字跡不是十分工整，但話語間，流露出濃濃的不捨和愧疚，收容所的工作人員都十分為之動容！

信件內容如下：「親愛的朋友，謝謝你領養了我的寶貝蘇西，我想和你講一講，我和牠的故事。蘇西以前是一隻小流浪，在出生的15天後來到了我的身邊。最初，牠有些膽怯，為了讓牠適應新家的環境，我一直讓牠待在屋子裏活動，想讓牠知道，這是牠的新家。直到有天因為疏忽門沒關好，牠偷偷溜了出去，再也沒有回來，消失了整整四天。」

「我記得最後那天的夜晚，有一場大雷暴，整晚都在打雷閃電，我甚至以為再也見不到牠了；第二天一大早，我像前幾天一樣出門呼喊牠的名字，然後奇蹟出現了：牠居然出現了，衝着我一路跑過來！打那之後，除非有我陪着，不然蘇西絕不踏出家門一步！」

「經歷了這件事後，牠比從前更加膽怯，牠害怕牠遇到的任何東西，害怕任何想擁抱牠的人，除了我，牠只把我當做是牠的依賴。我曾經想讓牠出門看看這個世界，嘗試了很多次都失敗了，沒有我的陪伴，牠説什麼也不肯出去。可我年歲已高，重病纏身，走不了太遠，所以平日牠就陪着我一起在院子裏轉轉。我時常在想，假如我能走遠一點，假如領養牠的不是我，或許能帶牠見見更多世面，或許牠能生活得更幸福一點。」

「蘇西雖然不輕易對人表示信任，但只要牠認定你了，你就是牠最好的家人。牠很會撒嬌，喜歡被撫摸，喜歡當老大，是一隻不同尋常的貓。我很喜歡有牠陪伴的日子，我希望你能像我一樣，喜歡有蘇西陪伴的日子！請千萬不要拋棄牠，來自一位老太太的懇求。」

身為鏟屎官，我不敢想，人要走到什麼樣的地步，才會做出這樣的選擇。據説這位老太太有個兒子，但是因為兒子不喜歡貓，她怕自己死後，貓會被兒子拋棄，所以才出此下策，把貓交給一個素未謀面的領養人。病魔面前，百般無奈，她失去了自己的未來，但她在走之前，為小貓尋找到了下一個歸宿。如果有可能，誰願意將自己最愛的貓咪，託付給他人呢？

祝願全天下所有的鏟屎官和小貓咪，都能健康、長壽，相伴永遠，直到生命的最後時刻。也許到時，我們會孤單，會悲傷，會懷念過去，會默默感慨時光易逝，但如果身邊有貓，摸一摸牠毛茸茸的腦袋，我們會很幸福。最後，點個在看，希望有朝一日，我們都能生活在有貓與愛的世界裏。

延伸閱讀：離世貓咪彷彿又回來吃飯 最後告別：謝謝你陪伴過我，請不要擔心

+ 19

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】