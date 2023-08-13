雪橇犬繁忙時間悠閒逛公路　交通全癱瘓　狗主崩潰：牠是逃家慣犯

交通癱瘓的原因可能往往不是塞車。最近一段影片瘋傳，上下班尖峰時期的高速公路整個塞爆，原因竟不是因為前方有重大車禍或是掉落物，而是一隻二度逃家的哈士奇因為迷路跑上高速公路亂闖，穿梭在車陣的牠絲毫不感到危險，確認國道交警跟飼主非常崩潰。



綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一隻名叫恩佐（Enzo）的哈士奇日前二度逃家，這次逃家逃到更遠的地方去，竟因為迷路的關係跑到費城95號州際高速公路(I-95 in Philadelphia)，並且造成上下班尖峰時間的高速公路交通整個癱瘓，因為恩佐面對高速公路來晚的快速車流竟完全沒有危機意識，就這樣險象環生的穿梭在車陣之中，對用路人及國道交警造成不小的困擾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從空拍機及其他車輛的行車紀錄器畫面可以看到，恩佐面對高速公路上的快速車流竟沒有感到很緊張，還在高速公路快車道上悠哉地走，反倒是駕駛們看到有一隻二哈在高速公路上散步嚇壞了，急忙聯絡交警來捕捉這隻二哈。

恩佐的飼主無奈表示，這已經不是恩佐第一次逃家，之前老早就有逃家逃很遠的紀錄，他們也實在是拿牠沒辦法，還造成如此嚴重的交通堵塞，還好沒有造成任何交通事故，恩佐本狗也相當平安，甚至連受一點驚嚇都沒，「為了防止這樣的情況再度發生，我們已經預約安排給恩佐植入晶片，未來也會更加強不要讓牠隨便跑出去」。

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