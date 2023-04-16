雪橇犬坐電單車後座兜風　趣怪乘客惹網笑網民　背後爆笑故事曝光

狗狗太胖對身體不好，飼主幫牠減肥卻大失策！一名男子帶他養的阿拉斯加雪橇犬出去騎車運動，回程狗狗太累走不動，他只好用很奇葩的方式載狗回家。



一名飼主分享，他養的阿拉斯加雪橇犬「多多」太胖，所以會自製雪橇讓狗狗拉他運動，但最近天氣變熱了，他怕多多吃不消，於是改在凌晨騎著電動車，讓多多跟在一旁跑步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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他說可能是看多多跑得太嗨，不小心忽略了讓牠保留回家的體力，狗狗跑著跑著就「沒電了」，回程的路上走一走就累癱在地上。飼主說雖然他也是可以把多多抱回家，但還有電動車的問題，於是嘗試把多多抱上車子踏板，發現空間不夠又怕牠跳車而作罷。

他最後只好使出「絕招」，讓多多坐在後座用繩子繫住，狗狗身體直立跨坐、前腳搭在飼主腰部，就像人類坐在機車後座環抱騎士的姿勢，相當爆笑。

網友表示：「狗狗搞不好從此會愛上兜風」、「坐在後面狗模人樣的」、「也太拉風了吧」、「逼逼～沒戴安全帽該開罰單」、「狗狗看起來好開心」、「養一隻大狗真是費勁」、「居然能坐的這麼穩」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】