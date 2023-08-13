內地男帶67隻貓狗　橫跨3400公里回鄉開寵物店：養了就別遺棄

大陸一名男子，準備從海南搬回遼寧，不過這趟路途除了距離遙遠外，男子因為不想拋棄情同家人的寵物，還帶著自己飼養的67隻貓狗同行，就這樣跨越了3400公里，回到遼寧丹東的老家。



該名男子介紹，自己是寵物店老闆，這次攜帶的64隻貓、3隻狗，有些是自己飼養的，有些是收養的，還有些是被民眾棄養的，這次回到老家，雖然帶上這些小動物會是一項大工程，但實在是不忍心看到牠們被二次遺棄，所以一隻不漏，全部帶回家了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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於是男子先帶著寵物搭飛機到了瀋陽，接著在乘車回到丹東，經過3400公里的路途，終於回到老家，他也呼籲民眾，要養寵物前，一定要經過審慎思考，衡量自身能力後再做決定，畢竟也是一條生命，既然養了就別遺棄。

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