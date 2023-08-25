汪星人聽到要被安樂　不吃不喝絕望等死　鬼門關前1小時奇蹟出現

永遠不要放棄希望。一隻高齡流浪狗因為多年沒人認養，被列入安樂死名單內，狗狗知道自己要被安樂死一蹶不振不吃不喝，整隻狗瞬間老了5歲以上，好在收容所志工不願意放棄牠，讓牠在死前1小時獲得奇蹟大逆轉的機會，擁有一個新家。



根據《The Dodo》報導，美國德州一隻11歲流浪狗貝爾（Bear）在街上徘徊時被抓進BARC收容所內，但因為牠已經有點年紀、再加上遲遲沒有人想要領養，因此牠被列入了安樂死名單且即將執行。貝爾得知自己沒有人要，難過到從今以後只會躺在床上一動也不動，臉上寫滿了絕望，不吃也不喝就像是在等待自己被宣判死刑的死刑犯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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BARC收容所志工加維斯（Madeline Garvis）表示，由於收容所內貓狗數量眾多，不得已會把乏人問津的狗狗列入安樂死名單中，其中貝爾就是當天被宣判安樂死的28隻貓狗中其中一隻，「但其實我很不敢置信，貝爾是個相當聽話的乖孩子，個性十分冷靜又對人友善，這讓我覺得很不真實」。

加維斯並不想放棄貝爾，每天看到狗狗心情很差她也很難過，於是她決定在貝爾要被安樂死前帶牠出去散散步，就當作是死前最後一次走走，沒想到原本一心等死的貝爾看到外面天氣大好、綠草如茵就像是重獲新生一般，覺得自己不該這麼頹廢，整隻狗看起來年輕了5歲。

貝爾開始恢復一如往常的活潑，見到對牠有興趣的領養者都開心的露出微笑搖搖尾巴，不放棄任何活下去的希望，最後在貝爾要被安樂死前1小時，有領養者表示自己願意帶貝爾回家，給牠下半輩子狗生一個溫暖的地方。加維斯感動的說，好在貝爾展現出自己強大的生命力與意志力，為自己找一個可以愛牠到老死的新家。

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