汪星人平常嫌孩子煩　這天被抱一整天不掙扎　背後原因太暖了

嗨，我是菠菜呀～咱就是説，別人家的狗子真的很懂事哎！



Part 01

網友虞女士家裏有兩個孩子，一個是12歲的狗子「乖乖」哥哥，一個是人類幼崽妹妹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一天，妹妹把乖乖當成靠枕，頭靠頭緊緊黏在一起睡覺覺。乖乖絲毫沒有反抗，一動不動，只一臉哀怨地睜着圓滾滾的大眼睛。

虞女士看到這一幕驚訝極了，因為狗子平時可嫌棄妹妹了，看到她都恨不得繞道走，情緒完全藏不住哈哈！

但有句話怎麼説來着，7歲8歲的年紀狗都嫌。雖然妹妹還沒有到7、8歲，但已經開始討狗嫌了。畢竟，這貨實在是太太…太活潑了！

不是要狗陪着扮家家酒；「撓癢癢嗎？感覺還不錯！」。就是有事沒事捉弄兩下；「是什麼，矇蔽了我的雙眼！？」

連狗子在陽台睡覺，都逃不過小祖宗的魔音貫耳…「外面曬，哥哥快進來！」

而這一天，其實是妹妹生病了不舒服，一直想要抱抱安慰。但虞女士和丈夫因為工作比較忙，有點顧不上，很難全心全意地照顧女兒。

所以，她只好找乖乖安慰，神奇的是，狗子似乎也感受到了她的異常，並沒有像往常一樣跑開，心甘情願地被當成抱枕壓扁。

「好吧，她不舒服，這次就讓她吧～」

Part 02

哈哈，真的太有愛了！狗狗除了不會説話，其實什麼都懂。

前不久，一位網友生病，一直躺在家裏休息。愛犬阿菲似乎也察覺到她的不對勁，一直在牀邊守着，一刻也不願意離開。

但狗子已經16歲了，年紀大了自己也很容易犯困，守着守着就不知不覺地睡着了。

但是，只要網友有動靜，它一定會立刻起來，一臉擔憂地看着她。「媽媽，你還好嗎？」

更暖心的是，阿菲甚至還叼了幾顆狗糧過來，似乎是看網友一天沒起牀，怕她餓，想讓她吃。「真不愧是媽媽的好大兒！」網友差點被感動得哭出來。

不得不説，有時候狗狗真像小天使！你身邊也發生過類似的事情嗎？

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