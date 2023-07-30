愛犬走失7年後回家　主人煮餃子慶祝下秒淚崩：牠花了半輩子找我

嗨，我是菠菜呀～有句話怎麼説來着：無論時間過去多久，真正的愛永遠不會消失。



一天，河北保定的李先生下班回家時，發現門口趴着一隻黃白相間的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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李先生幾乎一眼就認出牠是自己七年前走失的愛犬小豆芽！

狗子雖然長大了很多，膽怯的神情和以前活潑的個性也有很大區別，全身髒兮兮地看不太出來本來的毛色…

他驚喜又感動，小心翼翼地走到狗子身邊，輕聲地問：「進來吧，是你吧？」

看着牠脖子上的項圈和一臉害怕的樣子，李先生鼻子有些發酸，強忍着眼淚安慰道：「這麼多年你經歷什麼了？不過已經到家了，你到家了，別怕…」

他打開了門，可狗狗徘徊了很久才鼓足勇氣進去。雖然眼前是久別重逢的主人，但豆芽依然害怕，全身都止不住的哆嗦。

可給李先生心疼壞了，他懷疑豆芽這些年曾遭受過虐待，否則膽子怎麼會變得這麼小？小豆芽，是李先生2015年帶回家的，是他人生中養的第一隻狗狗。他無微不至地呵護着這個小生命，度過了一段很快樂的時光。

可好景不長，2016年夏天，豆芽自己偷偷跑出去玩就再也沒回來，李先生嘗試了很多方法，都沒能找到牠。

李先生自責又愧疚，覺得是自己沒看好小豆芽。沒想到時隔七年，竟然還能再次見到牠……沒想到時隔七年，牠竟然還能記得回家的路……

不知道小豆芽獨自一隻狗花費了多少時間，走錯了多少路，受盡了多少委屈…才終於回到了自己心心念唸的主人身邊。

當天下午，李先生特別包了一頓餃子，來慶祝這場久別的重逢。狗子也吃得特別香，這或許就是牠心裏家的味道吧…

第二天一早，李先生帶小豆芽去醫院檢查身體，除了肚子裏有炎症外，左眼的眼白也有些充血。

他心疼得不行，在心中暗自下定決心要好好照顧牠。能和愛自己的家人共度餘生，對狗狗來説，就是最好的結局。

最後，真希望所有走失的狗狗都能和主人重逢！

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