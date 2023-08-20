為讓年邁老貓順利爬到上格牀　主人用這特殊方法訓練牠爬梯子

在荷蘭阿姆斯特丹運河上，有一條神秘的小船De Poezenboot，被當地人稱作「貓船」。



因為它是全世界唯一一個漂浮式的貓咪避難所。

這裏有很多流浪貓來來往往……今天故事的主人公Alvi，就是其中一隻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2017年4月，Alvi被動物保護機構送到貓船，1個月後就有了新家。全家人都很喜歡牠，尤其是小主人Laura。

一人一貓整天黏在一起，Alvi平時都喜歡跟Laura一起睡覺，但是……這牀也太太太太太高了吧！

隨着Alvi的年紀越來越大，腿腳明顯不如前兩年利索，下牀時動靜大到讓人心裏一緊。家人尋思着，這麼下去孩子關節可能受不住，於是，就給牠搭了一個專屬小梯子：每一層台階都纏上了劍麻粗繩，是貓咪喜歡磨爪的材質。

再從第一層台階開始放點好吃的；一步步引誘Alvi習慣爬樓梯。就這樣，人工糾正了好幾個月，牠才完全掌握了正確的上下牀姿勢。‍

主人說：「Alvi年紀大了，保護關節顯得尤為重要。雖然辛苦點，但只要孩子健康，一切都是值得的！「也許有人會好奇：貓咪年紀大了關節也會出問題嗎，會痛嗎？」

當然，而且貓的忍痛能力很強，主人發現問題時可能已經很嚴重了。

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