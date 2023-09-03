聾盲老汪苦等2個月　主人悄悄回家見面　網民眼眶紅了：很愛媽媽

就算看不到也聽不到，毛孩永遠都記得自己的主人。加拿大一名飼主日前相隔2個月回到家裡，一進門就看到14歲的「聾盲汪」靜靜趴在地板。然而毛孩並沒有忘記主人，一聞到熟悉的味道立刻開心喊叫狂甩尾巴，讓許多網友看了相當感動。



根據「ViralHog」上傳的影片，來自加拿大的飼主雷切爾·瑪麗（Rachel Marie）日前回到家中，距離上次回到家已經相隔2個月之久，一打開門就看到14歲的「Halo」趴在客廳沙發休息。由於「Halo」聽不到也幾乎完全失明，瑪麗不敢大動作驚動愛犬，於是緩緩靠近想觀察汪星人的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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即便又聾又盲，但「Halo」還是隱約能感受到有個物體正在向自己靠近，一回頭鼻子就碰到瑪麗的手，聞到熟悉的味道瞬間變得相當興奮，立刻起身喊叫狂甩尾巴，證明自己並沒有忘了主人，相當開心能再次和瑪麗重逢。

對14歲的「Halo」來說2個月看不到瑪麗相當漫長，甚至可能以為自己再也見不到主人。影片曝光後不少網友紅了眼眶，「看得出有多想主人」「真的很愛媽媽」「好想抱抱這個孩子」。

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