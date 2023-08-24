被鄰居怒斥我的貓總溜進她家　女子委屈回應：我以為這是你家的貓

看完今天這個事，才知道有些小貓咪原來是個三面派！！



網友妹紙@149lunettes 那天莫名其妙被鄰居留言罵了，原因是她的貓總闖入自己家！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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妹紙一聽這話，瞬間就懵圈了，「這絕對不是我的貓，我是特別喜歡貓，但我過敏！！所以自己一直沒養貓，反倒是你們家的貓總是闖進我家來啊！」

妹紙也哭訴，去年9月的一天凌晨一點多，妹子還在深夜追劇，突然感覺床上有什麼動靜！回頭一看！我的天！這誰家藍貓跑到我床上。瞬間就很慌：誰來救救我，我對貓毛過敏啊！這貓看起來乾乾淨淨的，看到網友拿手機拍牠也不怕，不像是流浪貓，不知道是不是鄰居家的貓呢？

本來想把這傢伙趕出去的，但這大半夜的給牠趕出去是不是不太好？小貓又用這種楚楚可憐的眼神盯著自己......反正自己也很喜歡貓，要不就讓牠待著吧，自己就戴著口罩睡吧。

這貓也挺牛，在妹紙床上一覺睡到太陽公公曬屁股！早上，妹子起來戴上手套給貓放到陽台，她看到貓咪一溜煙鑽進了隔壁鄰居家，就一直以為這貓是鄰居家的。

本來以為之前貓咪就是不小心溜出門，以後再也見不到了，沒多久，這隻藍貓又來找妹子，還一直撓她家窗戶。

妹紙心想，反正自己等下要出門，就給這傢伙開開門，讓牠進來玩玩好了......

這一開不要緊，換來就卻是貓咪的社牛屬性大爆發！第二次來敲窗戶；第三次來敲窗戶...

沒辦法啊，妹紙雖然過敏，但她真的很喜歡貓，總是會心軟放牠進門，不忍把牠關在外邊。小貓咪也怪不客氣的，本著你家就是我家的原則。躺在妹子家裏又打滾，又舔毛，看到妹子拿手機拍自己，還知道吐個舌頭賣萌？

漸漸地小貓可能就覺得妹紙人怪好嘞！從此有事沒事就來妹紙家坐坐，不開窗戶就死皮賴臉的撓呢！

有時候還會尾隨妹紙下班，跟她屁股後邊就進來了，躺下就啃她的地毯。

還爬到妹紙大腿上！！或者，綁架一下妹紙的眼鏡！後來，這貓真的有億點點過分了，還在妹紙家拉起了屎，這是給她家當貓砂盆了。

而且妹紙説，自己之所以很確定這貓是鄰居的，是因為有一次，自己剛把貓放陽台送牠回家，就碰到鄰居路過，他們還互相看了對方，彼此微笑點頭。當時妹紙還想，這主人也是挺心大的，竟然允許自家貓到處串門，不過也挺好，反正自己也喜歡貓。

就這件事不久，鄰居就給她門上貼紙條留言了，就是開頭説的：「你的貓總闖進我們家啊！請管好你的貓！！」

妹紙很懵：「立馬去找鄰居説，這不是我的貓啊！我以為這是你家貓！每天賴在我家裏！」她和鄰居都傻臉了：那牠到底是誰家的貓啊？不知道…

所以説，那一次彼此禮貌的微笑，其實是無語的笑嗎？鄰居：這人有大病？為啥把自己貓送我家來吃飯！

所以牠到底是誰家的貓啊？？妹紙至今也沒有找出來...有網友評論：「不知道是誰的貓，去了陌生人家，被寵上了天！」

「所以，到底是誰的貓啊？請和你的鄰居調查清楚~」

如果真的想調查，也可以給貓搞個項圈，在項圈上寫字留言就好啦！

不過，不論是誰的貓，妹紙還是會一如既往的寵愛貓咪，繼續關注妹紙，看看會不會有結果。如果真的是流浪貓，妹紙可以考慮幫牠找領養哦，萬一貓咪在外邊遇見壞人就不好啦！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】