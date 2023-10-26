寵物｜倉鼠冬天易便秘的3大原因及解決方法 喝水量減少點算好？
撰文：波奇網
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寒冷的冬天，是倉鼠便秘的高發季，許多家長對於倉鼠冬天便秘都感到不可思議。關於倉鼠便秘的原因以及如何預防請看下文介紹。有病治病沒病預防。
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倉鼠冬天便秘的原因
1）喝水量減少
冬天鼠鼠很多都不愛怎麼動，就愛窩在自己的小窩裡，喝水量也相對減少。水分減少，便便就會乾燥，難以排出。
2）鼠鼠不小心吃到自己的毛
鼠鼠在整理自己的身體時可能會舔自己的毛，可能會將一些脫落的毛也一併舔進自己的肚子裡。特別的公的長毛熊，冬天正是它們發毛的最佳時機，所以吃到毛的機率也變大。這種便便裡面可以看見鼠鼠的毛，叫毛球便，算是比較麻煩的。
3）做窩的時候不小心吃到一點墊材
冬天了，我們都會為鼠鼠多加點做窩的墊材，鼠鼠會將那些墊材塞到囊裡，準備自己做個適合自己的小窩，鼠鼠也不是笨蛋，並不會主動吃這些墊材，不過經過嘴巴再到囊頰，再從囊頰經過嘴巴吐出來，這一過程鼠鼠還是可能會吃到一點點墊材。這種少量的通常能自己排出，我曾經見過我家鼠鼠拉了一顆白色的便便，仔細是一顆紙巾！
怎麼預防鼠鼠便秘
1）餵點蔬菜（請適量，過量會變成軟便）
2）有能力的可以買一支小寵用的化毛膏（目前市面上比較容易買到的，倉鼠又能用的化毛膏，只有駿寶的化毛膏。）
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