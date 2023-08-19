兩隻愛犬走失　全家心碎搬家　3年後一通電話全家爆哭：找到了

嗨，我是菠菜呀～無論時間過去多久，真正的愛永遠不會消失。



三年前，居住在美國阿肯色州的Britnee和丈夫一起養了兩隻比特犬，分別給牠們取名為傑克（Jack）和吉姆（Jill）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一家人和狗子們的感情都特別好，過着平靜而幸福的生活。結果有一次，狗子們因為貪玩一起從後院的圍欄掙脱，偷偷溜了出去，再也沒有回來…

Britnee和丈夫都很着急，十分擔心狗子們的安全。為了把牠們找回來，他們四處張貼尋狗啓示，也去拜訪了鄰居，希望能夠得到狗狗的線索。

甚至跑遍了當地的收容所和獸醫院……卻一點消息都沒有。Britnee難過極了，最後悲痛地離開原住所，搬到距離舊家482公里的德州。

雖然期間也有接到狗狗的相關消息，但最後都沒能成功尋回愛犬。

眼看找到的希望越來越渺茫，沒想到，今年7月一個動保團體找到了一隻比特犬，並通過晶片確認牠就是走失了三年的吉姆！！

工作人員立馬通知了Britnee，一家人得到消息後直接喜極而泣，抱在一起哭作一團…但失而復得的開心後就是近鄉情怯，Britnee有些緊張，擔心吉姆不記得自己了。

好在事實並非如此，當他們趕過去與狗子見面，小傢伙激動得直哼哼，直接跑到家人懷裏撒嬌，彷彿從未離開過一樣，在場的人都被這久別重逢的一幕感動哭了…

值得慶幸的是，雖然獨自在外流浪了三年，但吉姆的身體並無大礙，只是有一些輕微的擦傷，回家後也立馬適應了新環境。

Britnee表示，自己會持續留意另一隻走失狗狗傑克的去向，希望能早日將牠帶回家。

能和愛自己的家人共度餘生，對狗狗來説，就是最好的結局。最後，希望所有走失的狗狗都能和主人重逢！

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