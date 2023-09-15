女子替閨蜜養小狗3個月　結束後大哭：再也不幫別人養狗了

嗨，我是菠菜呀～養狗越久越發現，不是狗狗離不開我們，而是我們離不開狗狗。



前幾天我在網上刷到一個視頻，小姐姐哭得稀里嘩啦，十分傷心：「再也不要幫人養狗了，別人的小孩也會帶出感情…」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來，前陣子她的閨蜜因有事情無法照顧家中的狗狗，就拜託她幫忙照顧三個月。

小姐姐一直很喜歡小動物，加上是好朋友的請求，二話不説就答應了下來。於是，她和小狗度過了超級美好的三個月…

小狗的名字叫Nala，是一隻非常安靜乖巧的狗狗，從來不會亂叫，總是默默陪伴着小姐姐。她甚至能把牠揣在包裏帶去逛書店，當然，是在店員的允許下。

發現Nala的毛有些長了，小姐姐又帶牠去剪毛。狗子也非常配合，或許牠也知道自己剪完毛後可愛翻倍吧！看到別的小狗有麥當勞的帽子，小姐姐也想給Nala買，可惜到處都買不到……

就這樣，一人一狗幾乎一整天形影不離。她們是廁所搭子；是吃飯搭子（小狗不能吃，沒給牠吃）；……

在小姐姐心裏，Nala就是世界上最最…最可愛的狗狗！！可快樂的時光總是過得那麼快，三個月很快過去了，小狗也該回到自己的主人身邊。

她把小狗裝進外出籠裏，一遍一遍的撫摸着籠子，希望時間能再慢一點，因為自己真的好不捨得。

牠要跟着主人去另一個國家生活，以後可能不能經常見面了。送走小狗後，小姐姐還是照常生活，似乎沒有什麼變化。

直到某天晚上，她健完身回到家後，精疲力盡的癱在牀上時才意識到，不會再有小狗突然蹦上牀，嚶嚶嚶地撒嬌要自己陪牠玩了…

此刻，她對小狗的思念達到頂峯，終於忍不住大哭起來。小姐姐説，這三個月裏看似是她在照顧狗狗，實際上是小狗在拯救自己。

如果小狗會認字的話，她一定會寄信給牠，告訴牠，自己每天都很想牠。嗚嗚嗚，眼睛都要被小姐姐説尿尿了。

她將這份心情分享到網上，評論區都被感動了。有人建議她自己養一隻，但小姐姐表示，自己現在還沒穩定工作，覺得要對小狗負責，暫時不準備養。

不得不説，她真的很有責任心。養狗的確不是一件簡單的事情，當你決定把這個小傢伙帶回家時，肩上就扛起了一份沉甸甸的責任。

而且，不是一年兩年，而是整整十幾年。最後希望網友能早日穩定下來，擁有一隻屬於自己的小狗呀～

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