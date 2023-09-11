女子3年前撿起流浪小奶貓　沒想一直被牠猛揍　但一物治一物呀

hi bro 我是蘑菇！不懂就問，天天被小貓揍是一種怎樣的體驗？想想怪孩怕的！



前幾天，外國小姐姐@nanoosontheloose （菲奧娜）分享了橘貓「納米」的揍人視頻：

「牠的性格很『刻薄』，不喜歡這個世界的一切，見到什麼都會二話不說出拳…」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一開始，我還尋思多少有些誇張了吧，直到點進她的主頁……怎麼說呢？就很難評。

三年前，納米還是一隻小流浪的時候，因為太渴在馬路牙子邊喝雨水，正巧被菲奧娜撞見了，直接抄起來綁回家！

劃重點，請記住這個「綁」字。形容得非常到位，因為到家後，納米就眯着小眼盯着眼前的「綁架犯」……似乎在表達心中的不滿。

不信，喏！菲奧娜以為孩子剛到新環境還不適應，也沒在意，想着日子久了總能用愛感化牠不是……結果，並沒有！

從納米到家的第一天，就一直在表達對這個世界的「敵意」！牠討厭人類；討厭人類幼崽；討厭其他動物；甚至，連照顧自己衣食住行的菲奧娜，也不例外。

有時候菲奧娜想跟牠在一個房間待會，培養下母子感情……卻收到了一記暴力拳。在家裏從牠身邊經過都不行，納米會小跑着衝過給她一拐。

「這條路是我的，你不准走！」更甭提牠心情不好的時候，不管三七二十一先罵罵咧咧一頓再說！

雖說每次捱揍後菲奧娜都是一頭霧水，卻還是會主動道歉：「我的錯，對不起。」emmm…這，也太慘了吧哈哈哈哈哈！

納米脾氣臭，愛揍人也不只是窩裏橫這麼簡單，牠平時唯一的愛好就是出去溜達。

即便牽着繩，菲奧娜也非常緊張。因為要時刻提防着周圍突然出現的行人、小貓、小狗等……防止納米衝上去揍天揍地揍一切。

偏有人不信邪，譬如同樣養貓的鄰居，單純如她認為：「小貓這麼可愛的生物怎麼可能兇巴巴？」

於是，她伸出手試圖與納米友好相處，結果……你們也猜到了：「玩過打手板嗎？讓你見識一下…」

來家裏做客的朋友也低估了這貨的戰鬥力，剛坐好就莫名捱了一頓罵……嚇得趕緊縮成一團，嘴上一直在說「對不起」。

可就是這樣一隻小貓，卻也有自己愛的人——那就是菲奧娜的爸爸！一見到老父親抱起納米親親貼貼，無法靠近納米的菲奧娜就嫉妒到不行。

只有跟他在一起的時候，納米才會表現出一幅歲月靜好的樣子。嚯，原來牠也時可以陪讀書、陪追劇、陪談心的小貓啊！

菲奧娜忿忿不平：「我究竟做錯了什麼啊？」hhhh，可能差在閲歷吧哈哈哈哈！雖然她心裏極度不平衡，但每次有人問：「納米脾氣這麼差，為什麼不把這牠送走呢？」

菲奧娜都會認真地說：「愛不應該建立在寵物對我們的回報上，即使牠並不友好。納米的性格如此獨特，可能不會被輕易領養……我是真的想給牠一個幸福的家。只要在牠內心深處，曾短暫地感激我把牠帶回來，這就夠了。」

……這段話真看得讓人淚奔。

貓咪就像孩子一樣，擁有自己性格，既然我們決定飼養就一定要負責到底，不要因為牠們的缺點或不完美就拋棄。

「人無完人，貓無完貓」，就像我家小黑很傲嬌，生氣不哄就不理你，小白特別話癆，讓人懷疑牠上輩子是個啞巴！

但我依然很愛牠們……

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