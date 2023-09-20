世界上最多貓咪5個城市　伊斯坦堡隨處有喵星人　貓奴們去過嗎？

再過幾天就是國慶中秋長假了，愛貓的主子們都想好去哪裏玩了嗎？在這裏給大家推薦世界上5個貓咪最多的城市，貓奴們還不趕緊出發吧！



世界上最多貓咪5個城市（波奇網提供）

No.1 江蘇淮安 肥貓島

肥貓島位於淮安白馬湖，是國內第一個流浪貓公益主題島，島內有一隻超級大的貓咪雕塑躺在島上是拍照打卡的好去處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

現在島上大約有100多隻貓咪，每一隻都十分温柔，牠們都不怕人，可以隨意拍照，看他們愜意的散步。

如果哪天不開心了，也可以來這讓貓咪來治癒你那受傷的心靈吧！

淮安市景點推薦：河下古鎮5A、周恩來紀念館5A、吳承恩故居4A、淮安府署4A

No.2 愛貓之城 伊斯坦布爾（伊斯坦堡）

土耳其首都，橫跨亞歐大陸近四千年的悠久歷史，城市裏隨處所見的貓咪，牠們和人們已經相處的非常融洽。

與其説牠們是流浪貓不如説他們是這座城市的居民，牠們的家就是這座城市，人們都會給牠們投遞食物，會親切的稱之他們為「街貓」。

商店裏、地鐵裏、清真寺裏都有他們的身影，這才是人與貓正確的打開方式。

伊斯坦布爾景點推薦：聖索菲亞大教堂、藍色清真寺、博斯普魯斯海峽、獨立大街

No.3 台灣猴硐貓村

猴硐貓村位於台灣新北市瑞芳區侯硐車站周邊，這裏被美國CNN評為全球賞貓聖地。

這裏從剛開始四五隻貓咪繁衍到現在的上百隻貓咪，當地的貓咪長期與人接觸已經不怕生，這裏的人也將這打造成了貓咪主題村落。

以貓隧道為原型打造的人貓共用的「貓橋」更是成為這裏的亮點。街上的車站、公交車、公廁等都打印上了貓咪的標誌，讓人們置身於貓的世界。

新北市景點推薦：九份老街、野柳地質公園、十分車站、平溪線

No.4 意大利羅馬

在羅馬，貓咪都擁有古老的神殿情結，在羅馬的阿根廷廢墟這現在已經成了流浪貓的天堂。

意大利更是頒佈法規無論在「自然城市棲息地」中五隻或更多的貓在一起生活，都不能移動或追趕牠們。

還有志願者每週工作七天，餵養，清潔並照顧他們，如今在羅馬的整個城市都能看到牠們。

羅馬景點推薦：羅馬鬥獸場、特萊維噴泉、古羅馬遺址、西班牙廣場

No.5 貓城 馬來西亞古晉

古晉位於東馬來西亞，古晉在馬來語中就是貓的意思，當地人都非常喜歡貓幾乎家家户户都養貓。

古晉的城市地標就是是一隻可愛的白貓，每到特定的節日，當地政府還會特地為這隻貓洗漱。

以貓為主題的城市雕塑、工藝品隨處可見，世界首家貓咪博物館也坐落在這裏面有超過2000件各式貓咪藝術品，只要你喜歡貓就會很容易的融入這座城市。

東馬來西亞景點推薦：沙巴大學、神山公園、馬達京島、詩巴丹島

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