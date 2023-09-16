17歲橘貓患老年痴呆　婆婆要求好好照顧　一句窩心叮囑網民動容了

「牠在自己生活了17年的家裏，像一隻陌生的貓，到了陌生的環境一樣。」阿爾茲海默症就像腦海中的橡皮擦，擦掉的是記憶，但抹不去的是鏟屎官的愛。



網友@貓語者東曉 家17歲4個月的老貓豹豹，今年3月被診斷為老年痴呆早期，牠會經常無助地對着空氣喵叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為，這種病會時常讓牠忘記自己是誰，也忘記生活了17年，熟悉的家，熟悉的媽媽和奶奶......東曉姐曾拍過一個視頻，記錄豹豹發病的樣子：牠坐在地上，眼神驚恐地環顧四周，然後開始無助的嚎叫。

因為，現在的牠有時候就會不認識這個熟悉的家。患老年痴呆後的豹豹，對空間出現了定向障礙，讓牠不知道自己是在哪裏。更令人難過的是，還會伴隨着時間定向障礙，導致豹豹也分不清白天和黑夜。就像是我們一覺醒來，突然到了一個完全陌生的環境，無論是誰都會感到害怕和恐懼吧？

被困在時間裏的豹豹，太讓人心疼了！暖心的是，每次豹豹「失憶」恐慌喵叫的時候，東曉姐都會停下手中的事情，跑過來安慰牠。

為了不嚇到豹豹，東曉姐不會上來就去摸牠，而是輕聲細語叫一叫牠：豹豹，你沒事吧？豹豹，媽媽在這邊呢~

然後，上前呼嚕呼嚕小腦袋，摸一摸貓臉上的分泌的信息素：聞一聞，是自己的味道吧？是媽媽的味道吧？「牠可以不認識我，不認識我們，但只要我認識牠就行了。」

豹豹，是東曉姐一個多月大時，撿回來的流浪貓。她説，給豹豹養到四個月大時，她突然叫了我一聲「媽」！從那以後，叫了我十幾年的「媽」！

牠害怕的時候，東曉姐就會在一旁默默守着牠。豹豹除了老年痴呆，患腎衰竭也有七年了，豹豹的尿濃縮功能不太好，尿的多，渴的也快，需要多喝水身體才不會缺水。七年前，醫生預測説豹豹的腎不太好了，只有1~3年的壽命，他會尿的越來越多，需要不停的喝水補充水分，而且還需要定時補液。

豹豹生過的病，已經讓東曉姐學會不再焦慮了。她心態超好，跟我説，「病來醫擋，焦慮無益。」

好在小豹豹很爭氣，牠特別愛喝水！儘管尿得多，但只要牠不停地喝水就還能好好活着。東曉姐經常分享牠喝水的視頻，説看豹豹喝水真的太治癒了！

就這樣，堅強的豹豹又活了七年！醫生又説，如果豹豹的腎衰到了終末期，牠會越尿越少。東曉姐也説，如果哪天豹豹幫我省貓砂了，這也意味着，我和豹豹道別的日子就近了......

好消息是，豹豹現在還是能喝能尿的，豹豹你要努力哦！姐姐請貓來了的粉絲姨姨們都來給你加油！

豹豹也得過老年貓常會得的巨結腸，現在還有慢性腸梗阻......東曉姐每天都要給牠按摩小肚子，哪天要不按，牠就會粑粑乾結，拉不出來。

除此之外，豹豹還有胰腺炎，不過自己也挺爭氣挺懂事的呢，沒有哭鬧，還挺配合麻麻打針呢！豹豹如今17歲4個月了，也是最近才被發現有了老年痴呆。

每次照顧豹豹，東曉姐都會温柔地看着豹豹，眼神就像第一次見面時，充滿了愛與縱容。

你説豹豹是不幸的吧，但牠又是非常幸運的，因為牠有一個特別棒的媽媽照顧牠。其實，豹豹除了麻麻，還有一個特別關心牠的奶奶，奶奶經常叮囑東曉姐，一定要好好照顧豹豹，生病了就好好給牠治療。奶奶把豹子蓋在自己毛衣下面，説：我怕牠冷。

東曉姐還打趣回説，「您放心吧，我怎麼伺候您的，就怎麼伺候豹豹~」

雖然這是句玩笑話，但真的好戳心窩子啊！目前為止，對於貓咪的老年痴呆症，儘管沒有治癒的辦法，但也是可以預防和減緩的：

（貓來了提供）

最後，豹豹的媽媽説，並不是每個貓老年後都會發生認識障礙，所以，貓咪的家長們不用太過擔心和焦慮。貓會老去，記憶會消失，但愛不會！為愛擴散！讓更多鏟屎官瞭解貓咪的「阿爾茲海默症」，願更多貓咪都能健健康康安度老年。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】