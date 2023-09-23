流浪奶喵走進消防局　一個合資格行為大受眾人歡迎：可以當搜救貓

每一隻毛孩都有牠的潛能。一隻流浪小貓主動跑到消防隊上求收編，結果沒想到就此開啟牠的訓練之路，牠擁有超群的體力跟智力，平常就喜歡跟消防員一起參與體能訓練，甚至喜歡玩搜救犬用的玩具跟訓練道具，讓不少消防員直呼「可以收編當搜救貓了」。



綜合陸媒報導，大陸浙江義烏消防隊15日收編了一隻不請自來的流浪小橘貓，這隻小橘貓自己主動跑到消防隊的營區求收編，好心消防員看牠身邊沒有貓媽媽，評估了一下狀況就決定讓牠留在所內飼養。沒想到這隻小橘貓「喵小志氣大」，平常會跟著消防員們一起做重訓，甚至勇於挑戰搜救犬培訓項目，讓不少消防員都相當吃驚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從消防隊員拍攝的影片可以看到，小橘貓儘管還沒長大卻有相當精明的頭腦及高超的體力，牠在消防隊員進行訓練時會在旁邊玩搜救犬用的訓練裝置，甚至還會跟消防員一起重訓，監督消防員做運動，也會不斷聞嗅學習如何找東西的技巧，讓消防員們不禁直呼「這隻小貓有當搜救貓的特質」，未來會考慮讓貓貓長大後也能在消防隊上做出貢獻。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「小貓真的很會」、「這代表一件事情，這隻小貓沒有一口飯是白吃的」、「直接收編當搜救消防貓了啦」、「不是指有狗狗可以當工作犬，貓咪也能當工作貓」。

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