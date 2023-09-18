襤褸喵出院回家開始說起汪星語　百萬網民細心聽：牠忘了自己是貓

突然就學會另一種語言？日本一隻貓咪近日進行絕育手術，在獸醫院住了兩天一夜順利回到家，沒想到貓奴發現毛孩竟然開始發出「汪汪汪」的叫聲，超神秘的現象讓他好奇貓咪究竟經歷了什麼。



「Goma」（ごま）是一隻剛滿8個月大的襤褸貓（Ragamuffin），飼主最近帶著Goma到獸醫院進行絕育手術，手術過程相當順利，Goma留在獸醫院住一晚觀察沒大礙便出院回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而才相隔一天飼主就發現愛貓有了奇怪的變化，身體的狀況相當正常，唯獨叫聲變得相當奇怪，會不斷發出或大或小的汪汪聲，讓飼主不解表示「出院後帶著狗叫聲回家了」。

從影片中可以看到Goma看著鏡頭似乎想說什麼，隨後就發出「汪」的聲音，停頓了一會又用不同音調汪了一聲。飼主表示有時候Goma的叫聲比影片中錄到的更像狗，儘管體力已經恢復可以活蹦亂跳，但至今還是會一直說著「狗語」。

Goma說狗語的影片短短幾天已吸引超過600萬次觀看，網友們紛紛表示「和狗交朋友了」「忘記了自己是一隻貓」「裡面有狗嗎？」「他會說兩種語言」，獨特的叫聲意外引起討論。

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