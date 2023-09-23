情侶投餵流浪貓　回家竟帶來扣肉和硬邦邦燻魚　幸好結局很美滿

hi bro 我是蘑菇！

「只要我堅定地奔向你，是不是就可以擁有一個家？」 ——流浪貓



前幾天我刷到一個故事，內含30%的感動和70%的搞笑成份，哭着哭着就笑岔氣了哈哈哈哈！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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浙江小姐姐@福富飯子 和男友剛搬到新的小區，就被小區裏一隻尾巴畸形的流浪貓給盯上了……但他倆根本不喜歡貓，更沒想着要養，於是小姐姐好言相勸：

「別跟着我們了，抱歉，我們不能養你。」

小貓卻是不肯聽，就跟認定了她一樣。牠一路尾隨他倆回家，就算偶爾遇到路人會害怕地躲起來，但很快就又追上小姐姐的步伐。

就這樣跟了很久，在牠看來小姐姐的每次回眸，似乎都是在給自己希望。一次、兩次、三次……八次。

牠彷彿一個賭徒，執拗地認為她最後一定會帶自己回家，雖然總是在累積失望。甚至跟到家門口，用期待又退縮的眼神看着他們，似乎在問：「你們真的不能帶我回家嗎？」

看到這裏，我眼淚都要掉下來了，沒想到……轉折來了！

「你不帶我回家也行，我可以喊你！」小姐姐剛進家門，就聽見小貓在外面聲嘶力竭地嚎叫？

擔心吵到鄰居，沒辦法她只好出去看看牠，說來也奇怪，小貓見到她就不叫了。有人擔心小貓會被壞人傷害，建議小姐姐把牠帶到停車場那邊安置。

於是，小姐姐和男朋友決定分頭行動：一個帶貓貓去停車場安撫，一個回家拿吃的。

在她面前，小貓特別乖巧粘人，一哥勁地撒嬌……搞得小姐姐心都軟了，教唆牠等一會男朋友回來，也要這個樣子。

「小樣兒，看我不迷死你倆！」很快，男朋友就過來了，帶的食物……嗯，就非常豐盛！

一砂鍋香噴噴的扣肉和一條硬邦邦的燻魚，甚至還貼心給小貓準備了雙筷子……小姐姐人都傻了……男朋友：「貓呢，牠怎麼不出來了？」

小姐姐：「這東西牠吃不了啊，牠是貓又不是傻子。」

男朋友：「流浪貓可厲害了，咋可能吃不了？」

小姐姐：「這魚梆硬，牠怎麼吃？」說着，還往欄杆上敲了幾下。

別說，你可真別說，不知道的以為她施工呢哈哈哈！最後，經過深思熟慮，小姐姐還是決定帶小貓回家，收養牠。

又重新給煮了雞胸肉，給牠取名字叫「小麒麟」……得償所願的小麒麟非常安心地住下了，甚至連適應期都沒有，吃吃喝喝小日子十分愜意。

反倒是，之前大放厥詞說自己不喜歡貓的小姐姐和男朋友，現在天天追在貓屁股後面，一看不見就滿屋子找，到處充斥着「嘬嘬嘬」。

不過24小時，小姐姐的眼裏就只剩貓了，男朋友什麼的彷彿不存在！

by 抖音 @芒果大明星/嗑學研究所

by 抖音 @駐馬店新聞

原博主：by 抖音 @福富飯子

評論區哭笑不得：「有病但心善的一家人哈哈哈哈。」

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】