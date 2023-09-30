貓咪出現噴尿怎樣才能改善？5個關鍵位要留意　貓砂也要主子喜歡

貓咪出現噴尿行為有什麼改善的方法呢？

文：冷若寒／滔客



針對貓咪出現噴尿行為的原因有以下個別處理的方法，建議先找獸醫討論過後再對症下藥才最有效喔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

改善噴尿行為有妙招！

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一、噴尿源於生理疾病，例如泌尿道疾病、膀胱發炎，或是體內寄生蟲問題。

如果是因為生理上的疾病造成貓咪噴尿，那就一定要找獸醫。立即處理貓咪身體的病痛遠比貓咪噴尿的問題還來得重要太多了！建議定期帶貓咪做身體檢查，做好妥善的追蹤，獸醫也好掌握貓咪的身體狀況，當貓咪身體出現狀況或是行為出現異常時，也容易找出真正的原因。

二、尚未結紮

絕大多數因為發情而噴尿的貓咪都可在術後得到改善，但是要注意不要太晚結紮，讓貓咪習慣了噴尿的行為之後，即使結紮，貓咪還是有可能繼續噴尿。

三、焦慮

如果是因貓咪焦慮而出現噴尿，必要時可以和獸醫討論，請獸醫評估是否有需要用藥，使用藥物治療可降低貓咪的焦慮，但是最好配合行為治療和改善環境。

四、環境變化

換環境對貓咪來說絕對需要適應期。貓咪特別容易神經緊張，換環境對牠們而言，有可能因此出現噴尿行為，這時候飼主的陪伴是非常重要的，能幫助貓咪舒緩不安緊張的情緒。在新環境中放置一些沾有飼主味道的衣物，幫助貓咪適應新環境，或者貓草、木天蓼也可以，因為貓草和木天蓼都是可以幫助貓咪心情愉快的植物。但這些只是輔助工具，並不能真正解決貓咪不安的情緒！

五、貓砂

咦？為什麼噴尿和貓砂有關呢？這就要注意，貓咪是噴尿還是亂尿尿？並且貓咪亂尿尿的原因到底是什麼？

貓砂如果不合貓咪的意，另覓廁所絕對是貓咪的第一選擇！不管是貓砂的種類、貓砂盆本身，或擺放的位置等等，都需要特別注意，尤其是家中有兩隻貓以上，更要注意貓咪使用廁所的情形。

記住，矯正貓咪噴尿的行為，絕非一時半刻的事，矯正期至少持續兩個月以上，要持之以恆，有耐心地慢慢教導貓咪，細心照顧貓咪，才能慢慢改善貓咪噴尿的問題。

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