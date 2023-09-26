韓國有隻貪錢狗每天偷錢還屢教不改　是愛財如命？背後故事不簡單

嗨，我是小軟柿子。

下面這隻小比熊叫「拿鐵」，今年剛剛一歲。



因為模樣可愛，加上性情溫順，能聽懂很多口令……是個十足的乖乖女。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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可牠卻有個怪癖：一旦碰到跟錢相關的事情，就會變得喪失理智！！！只要在家裏聞到金錢的味道，就會毫不猶豫地搶走，然後四處逃竄，怎麼追都追不上。

別的狗子護食，拿鐵卻只「護錢」，任何人想要靠近牠的錢，都會被齜牙咧嘴地警告。「是我的，誰也甭想搶！」甚至，連上廁所都叼着不放；困了也不敢睡覺……

哪怕主人拿出牠最愛的肉乾想要叫喚，也絕不可能。「賠本買賣，不做！」主人很無語，只好靠武力鎮壓，才能把錢搶回來。

主人表示，自己做過很多次測試，發現拿鐵對錢的痴迷已經到了走火入魔的程度：

第一次，她將白紙藏在口袋裏，拿鐵叼出來發現不是錢，立馬默默撕碎；

第二次，她準備了3張假鈔和一張真鈔，拿鐵毫不猶豫地選擇了真鈔叼走。

「就這，想騙誰呢？」更神奇的是，牠能夠分辨出紙幣的面額大小！

第三次，主人準備了不同面額的紙幣，但不管怎麼條換位置，拿鐵都會準確無誤地挑出面額最大的那張。

「不知道吧，我之前在狗狗銀行工作過！」看到這裏，我不禁產生了一個疑問：拿鐵這麼喜歡錢，難道真的是一隻資本主義狗狗嗎？

直到主人聯繫了專業的訓犬師，才終於揭開了故事的真相……原來在拿鐵小時候，奶奶曾來家裏暫住過一段時間。

老人家不喜歡用錢包，一般都隨手將錢放在口袋裏，拿鐵好奇心重，有時候就會叼走。奶奶發現後，就開始滿屋子追着牠，想把錢拿回來……

日子久了，小拿鐵就誤以為，只要自己叼走「不同顏色的紙片」，奶奶就會陪自己追逐打鬧。

至於牠為什麼專挑面額大的，是因為奶奶對於不同面額的紙幣，反應是不一樣的。當牠叼走最大面額的時候，奶奶才會徹底瘋狂：「小兔崽子，快點給我！！！」

所以，真正的財迷不是拿鐵而是奶奶哈哈哈哈！

訓犬師認為，牠現在出現這種護錢的行為，是在保護自己的地盤所有權。牠不是貪財，而只是想有人陪伴罷了。

而為了讓牠改掉這個不好的習慣，訓犬師夜給出了幾個建議：當拿鐵叼住錢後，可以採取冷處理的方式；讓牠明白，這樣做並不會得到“追逐玩耍”的獎勵。

也許需要適應一段時間，但慢慢地拿鐵就會覺得無趣，主動放棄對錢的執着。這時候，主人就可以拿出其他玩具來陪伴牠，給一些獎勵，讓牠逐漸脱敏。

這種方法，對其他「對某些物品有偏執熱愛」的狗自也同樣有用，你學會了嗎？

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