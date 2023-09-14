從小讓狗狗窩在肩上親密睡覺　超暖心互動卻原來也有負擔：要三思

美國馬里蘭州男子肯因（Bobby Keane）養了兩隻美國鬥牛犬「諾曼」（Norman）和「安娜貝拉」（Annabelle），其中3歲的安娜貝拉有個從三周大就養成的特殊習慣：喜歡睡在飼主肩膀上，只是狗狗長大後依然這樣做，讓飼主感到有些困擾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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肯因表示當初他和妻子作為中途之家照顧一隻懷孕的鬥牛犬母狗，後來牠生下一窩12隻幼崽，肯因就收編了安娜貝拉以及牠的兄弟諾曼。

肯因說和安娜貝拉特別投緣，某天晚上他將當時還是幼犬的安娜貝拉放在肩膀上，狗狗依偎著安心地睡著了，從此便成為慣性，有時還會在他肩上撒尿。

安娜貝拉成年後體型增長不少，如今已56磅（約25公斤），仍保有蹭飼主肩膀的習慣，當牠想去睡在飼主肩膀時，會先舔他的臉和耳朵，最後會放鬆下來低頭入睡。肯因認為那是狗狗維持雙方連結的方式，藉此讓他們倆關係更親密。

肯因將安娜貝拉的影片分享到抖音，他開玩笑地說：「別讓狗狗做你不希望牠長大後會做的事」，他解釋被狗狗睡肩膀不會痛也不會不舒服，只是有時牠太盧會感到很困擾，所以建議其他飼主還是盡量避免，看到幼犬做什麼事情覺得很可愛時，必須銘記牠未來會變多大隻，三思是否要讓牠長大後繼續這樣做。

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