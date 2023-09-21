救起一隻遇車禍大耳浪浪　送醫後專家驚覺牠不是普通狗：是新物種

一隻黑色狗狗在路上遭遇車禍被送醫，但牠的長相令人起疑，經體檢發現牠不是普通的流浪狗，而是狗和狐狸的混種，而且是史無前例的新物種。



外媒報導，巴西城市瓦卡里亞（Vacaria）兩年前一隻黑狗被車撞，好心人將牠送醫。這隻動物體型與中型犬相等，擁有又大又尖的耳朵、長長的鼻吻、突出的棕眼、厚厚的黑棕色皮毛，上面有白色和灰色斑點，外觀像狗與狐狸的綜合體。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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醫護人員無法辨別牠是什麼品種，於是對其進行基因檢測，發現牠真的是狗和狐狸的混種，母親是潘帕斯狐狸（Pampas Fox），父親則是品種不明的一般家犬。

這隻「狗狐」不喜歡一般食物，偏好活老鼠，叫聲像狗吠，皮毛和狐狸一樣厚實，最初對人類非常警戒，個性害羞謹慎，後來漸漸開始親人，有安全感後允許被摸，也會玩玩具。動保專家表示牠是很神奇的動物，不像狗這麼溫順，但也沒像野生犬科動物這麼具攻擊性。

這種不同屬物種之間的雜交相對罕見，先前曾有家犬和野生犬科動物的混種紀錄，但這兩個特定物種-偽狐屬潘帕斯狐狸（Lycalopex）和犬屬家犬（canis）的混種從未發生過，是南美洲史上第一個案例，也可說是全新物種的誕生，這個案例發表於8月的科學期刊《Animals》。

但動保專家也擔心，狗的基因滲入會導致疾病傳播風險，這樣的雜交可能會危害野生動物保育。這隻「狗狐」後來被絕育，待牠在獸醫院康復後，轉送Mantenedouro São Braz動物保護中心，但牠在今年死亡，死因不明。

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