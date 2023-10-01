外婆給去世貓咪做了很多紙紮祭品　罐頭貓條樣樣齊：去哪都要吃飽

我不行了！光看圖片眼睛就已經尿尿了！



農曆七月十五是我們的中元節，大家都在紀念親人的同時，不少鏟屎官也沒忘記自家去世的小貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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繼道士售賣「紙紮小貓」後續，網友@別來煩我 的外婆給他們家去世的貓咪「端午」做了很多紙紮祭品。

雖然小貓咪端午不在了，但外婆對牠的愛和思念卻沒有消失呀！外婆給端午準備了牠生前最愛吃的罐頭，鹿肉口味、牛肉口味、三文魚口味還有羊肉口味的，每個口味100罐，感覺端午吃一年都吃不完呢！

除了罐頭，還有美味的貓條，無限量供應啊喂！哈哈哈哈，外婆肯定想：我的小貓到哪都不能餓着！外婆還給牠做了件紅色小背心，如果喵星天冷了端午可以穿上禦寒。

網友説，去年給端午做了個斜挎包，擔心牠不好背，今年還給換了個金燦燦的雙肩包！

看到這，考慮周全的網友又來了，「那是不是還得燒個小紙人給牠背書包？」

不瞞你説，確實有網友自家貓燒了個紙保鏢，因為他覺得自家貓太可愛了，到哪都需要保護。

外婆的紀念方式是給小貓咪準備祭品，而網友的思念方式是給牠紋在自己的胸前，最靠近心臟的位置！

看了這麼多，大家想不想看看這個幸福到令人眼睛尿尿的小貓端午，長什麼樣呢？

喏！就是下面這隻狸花貓啦！外婆一下給準備那麼多貓條、貓罐頭，小端午你要自律哦，不要一下吃太多，小心胖成球~

養了十幾年的寵物，對很多人説或許牠不只是寵物，更像是家人。

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有人説，以後要在自己遺像上貼滿自己的貓狗，讓子孫後代紀念自己時順便給牠們也燒一份。

還有網友@胖次郎winko，他説自家貓因為生前患有心肌肥厚，要控制體重很少吃零食，現在給牠買了罐罐供奉，牠可以大吃特吃了......

死亡不是生命的終點，遺忘才是真正的告別。

貓咪彌留之際，鏟屎官含淚告別，「你先走一步等着我，有一天我就會去找你....」

貓咪年事已高，在生命的最後時刻，還伸出爪子摸了摸鏟屎官的臉，好像在説，「別哭了傻瓜，我要走了，今後你要好好照顧自己哦！」

是呀，你的小貓咪應該也會很開心，這輩子能當你的小貓，被你心疼和寵愛。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】