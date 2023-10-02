流浪貓被收養後判若兩貓　被愛真的會長出全新的血肉：遇到天使了

今天一早就刷到了這個有愛的視頻，感覺心窩暖洋洋的......



前段時間，浙江一位小姐姐@多動症少女. 在外邊遛狗偶遇一隻瘦巴巴的流浪貓。奈何小姐姐是心軟的神啊，看牠瘦瘦小小這麼可憐動了惻隱之心，就打算先撿回家再説！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

然而，小貓咪可能是流浪一段時間了，有些膽小，小姐姐跑去給牠買了貓罐頭，躲老遠，牠才敢出來吃。

一個罐頭下肚，小貓咪就這樣被擄走啦！性格也挺好的，一點也不兇，還讓人摸摸，而且仔細看還能看出來牠原本漂亮的底子。

給我感覺，牠像是被人遺棄的寵物貓，野外生存能力很差。後邊，小姐姐把貓送去寵物醫院檢查，發現貓咪背部受傷很嚴重，脖子上有貓癬，新傷+舊傷，很難想象牠之前都經歷了什麼......

感覺是有人故意虐待後，又將貓丟了出來。怎麼説，不喜歡貓咪可以不養，但請你善良，請別傷害！為了更方便治療，剃掉了貓咪背部的毛。

小姐姐還特意給牠選了一個可愛的花朵伊麗莎白圈，防止牠舔到身上的傷口。因為家裏有狗狗，所以給貓咪接回家後就暫時安置在小姐姐的化妝間，防止狗狗欺負貓咪。

得到治療的小貓，在小姐姐家裏神情非常放鬆，還對着人打呼嚕，完全沒了剛開始那種超兇的狀態。

而且，牠超級愛乾飯！！求生欲滿滿！可憐的崽崽，在外邊餓怕了吧，擔心再次餓肚子每次吃飯都要幹到飽為止。小姐姐每天都堅持給貓咪上藥，保護牠的傷口免受二次傷害，就這樣，小貓咪身上的傷口慢慢全都結痂了，去複查看起來恢復的很不錯~

小貓咪每天除了乾飯、上藥忙着恢復身體，每天還要接受小姐姐的摸頭殺，治癒下流浪時的受傷的心靈嘞哈哈哈。

終於可以摘掉恥辱圈啦！棒棒的！小姐姐也説，牠正在以肉眼可見的速度變美呢！

如今，不僅受傷的背部基本全都重新長出了毛髮，和剛開始比簡直判若兩貓，小姐姐真是撿到寶啦！果然「當靈魂被愛時，血肉會瘋狂生長。」

人紅是非多，有人説小姐姐救貓是擺拍！擺拍這事放在互聯網上確實不少見，但我去看了小姐姐的賬號，全是一個小女孩日常臭美日常，也不是什麼Mcn機構的號。而且救了這隻貓，又帶去治療，前後花費不少時間和馬內（金錢），對一般人來説還真沒那個心思。

再説了，小姐姐救貓也都是花的自己的錢，更不接受任何形式的幫助。無論如何，小貓如今已經脱離苦海，再也沒人虐待牠了，希望牠餘生充滿愛和幸福！

延伸閱讀：‍‍17歲橘貓患老年痴呆 婆婆要求好好照顧 一句窩心叮囑網民動容了

+ 14

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】