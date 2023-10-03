23歲老貓突然消失　兩年後機緣下重逢　抱住後不停哭泣：我回來了

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23年前，一隻奶牛貓出生在英國，很幸運牠被一對爺爺奶奶養了，還給取了個溫柔的名字叫Kizzy。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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老兩口很喜歡這隻奶牛貓，23個年頭的陪伴，老兩口早就把牠當成了自己的孩子。

本以為，老兩口會給貓咪養老送終，然而突然有天，23歲的Kizzy就消失不見了。爺爺奶奶找了很久，家裏，家附近，裏裏外外每個角落都找了個遍，也沒找到Kizzy的影子。

儘管爺爺奶奶也知道，貓這種動物一旦感覺自己快不行的時候，就會偷偷離開，找個角落安靜度過貓生最後的時刻。

也可能是牠們不想讓主人擔心自己，看到自己去世難過悲傷，寧願自己在外面悄無聲息地離去......

但是一想到Kizzy可能孤零零自己面對死亡，身邊一個人都沒有，老兩口就覺得非常難過。因為連Kizzy的屍體都沒看到，老兩口還是希望貓在某個地方好好的活着，或許牠只是年紀太大，忘記了回家的路而已。

他們每次出門還是會下意識的留心路邊的草叢，街邊的角落......就這樣，兩年過去了，爺爺奶奶還是麼有找到Kizzy。

正當他們都心灰意冷，覺得Kizzy或許早就回喵星的時候！！！命運的齒輪開始轉動了！！！

爺爺奶奶的女兒突然給他們打電話説，自己在網上看到有人發了Kizzy的照片。

爺爺奶奶一聽非常激動，他們讓女兒聯繫對方詳細問了地址之後，一家人立即開車出發踏上了尋找Kizzy路程。

當一家人開車來到發照片的網友家裏時，他們再次確認了，這隻奶牛貓就是自家消失2年的Kizzy，如今也有25歲高齡了啊！

收養貓咪好心人説，「現在算一算，他們發現Kizzy的地方距離爺爺奶奶的家足足有13公里！！」

當時Kizzy自己在路邊的土溝裏，看起來身體非常虛弱，牠又瘦又髒，指甲也特別長，走路都有困難，身上還有很多跳蚤......

我們當時就把Kizzy送到了寵物醫院檢查，牠只有2.5公斤重，身上也沒有發現芯片，我們都以為牠是流浪貓。

現在終於知道了牠的確切年紀了，25歲的奶奶貓了啊！！「我們也很開心Kizzy能找到自己的家人。」

爺爺奶奶找回丟失的愛貓非常開心，「我們以為這輩子再也見不到Kizzy了呢！她就是我們家的一員，我們非常想念她，以後會好好照顧她，讓她安度晚年。」

Kizzy被主人抱在懷裏開心壞了，聞着主人身上熟悉又安全的氣味，一直不停地蹭來蹭去。失而復得，彌足珍貴，爺爺奶奶感謝了好心人之後就給Kizzy接回了家，相信貓咪也會很開心，自己又回到了日思夜想的，那個生活了23年的家。

和爺爺奶奶相反，還有些鏟屎官覺得自家貓老了，身體機能退化，遠不如年輕小貓那樣活潑可愛，而且大小便都不能自理，照顧起來太麻煩，就直接遺棄了。

然而，你不知道的是，高齡貓雖然需要付出很多時間和精力去照顧，但他們的性格也會更加成熟穩重，也懂得感恩呢！

世界上每隻小貓咪都值得珍視和寵愛，希望牠們都有一個願意給自己養老的鏟屎官。

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‍‍【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】