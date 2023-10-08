銀虎斑把耳機弄掉想補救　伸爪在床縫狂撈　回首求饒：媽媽別生氣

寵物就是我們的毛小孩，偶爾會趁著主人不注意就調皮搗蛋，不傷大雅卻又無厘頭的舉動經常是讓人們看了哭笑不得。在微博就有飼主分享自己家的貓咪不小心把耳機弄到床縫，沒想到牠似乎是知道自己闖了禍，努力想要亡羊補牢。



畫面中一隻銀虎斑貓正在努力去撈被自己弄到床縫中的藍牙耳機，只見一開始牠好不容易用爪子鉤到，卻又不小心掉了下去，讓牠只得又把手手伸進床縫裡再接再厲，嘗試各種角度只希望女主人能趕快消氣，就連最後主人已經把耳機撿起來了，貓咪還是繼續往縫隙底下翻找著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看完這一幕也紛紛留言回應：「都是耳機的錯」、「頭都快擠扁了」、「我在努力了媽媽」、「急死貓了」、「起碼還知道補救」不少人在底下幫毛孩說話，表示這隻貓咪至少還懂得知錯能改的道理，努力想幫忙把耳機撿起來的模樣讓人忍不住心軟，希望主人就別太責怪牠了。

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