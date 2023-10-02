俄羅斯小貓賊偷吃海鮮被抓 遇上富豪秒收養 命運從此不一樣
撰文：貓與愛的世界
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Hello，大家好，這裏是還沒有想好開場白的小番茄~
人們總說：「沒有天上掉餡餅的事」，但對於小貓咪來說，也不是沒可能嘛！
在俄羅斯海參崴機場有一家高級生鮮店，店內供應來自大西洋和北冰洋的名貴海鮮，海鮮的品質非常高，富豪們都喜歡來店裏逛一逛，買些回去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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顯然，高品質的魚肉也引起了小貓賊的注意。
一隻流浪在機場的狸花貓經常會來店裏偷吃，關鍵這貨不只吃一條魚，而是每個魚、烏賊、魚乾的包裝它都要打開，然後嘗一口。
因為被貓咪嘗過的海鮮沒有辦法售賣，所以給店內造成了不小的損失。不過店家也心善，想著貓餓肚子，吃點就吃點唄，也沒太管。
直到有一天，小傢伙囂張到一晚上吃了8000元（人民幣）的海鮮，店家才著急了，立刻抓住了這隻貓貓賊。
起初小貓賊還狡辯，直到店家甩出了監控錄像，證據確鑿，貓貓才無話可說。也許是人貓對峙的場面比較搞笑，恰巧那個時候店裏有一位頂級富豪在採購。
這個富豪是當地知名曲棍球俱樂部的老闆，他對貓貓一見鍾情，並宣佈要收養它，要它當俱樂部的吉祥物。就這樣，小貓賊轉身一變成為了富豪家的貓，化名：Matroskin。
Matroskin被收養後，常常跟著鏟屎官去俱樂部溜達……Matroskin真的是潑天富貴從天而降，鹹貓翻身的典型！
就這經歷，哪隻貓看了不說羨慕。類似的事，前幾天也有發生：有網友收養了一隻流浪貓。
當小傢伙跟著新任鏟屎官回家的那一刻，喵都傻了……
「家人們誰懂啊，感覺突然就中了五百萬！」
啊，這一刻竟然有些羨慕貓了。
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