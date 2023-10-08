兔子作為吉祥話　原來是祝福別人多子多孫　認識兔兔超旺盛繁殖力

聽過兔子吐子嗎？這是一句從中國古代流傳下來的說法，雖然是個美麗的誤會， 起因由於古人對於兔子十分陌生，可能偶一窺之母兔生產後情形，誤以為兔子乃由口中產子；演變至今，許多新人們的婚宴會選擇與兔子有關的吉祥物作為伴禮，取其諧音吐子象徵早生貴子；但不管為何者，兎子，在繁衍後代上的確有著與生俱來的驚人能力！

文： 愛兔子的事／滔客



常聽見許多飼養兔子的人分享過很類似的故事：某天回家後突然發現在兔兔籠子裡多了很多隻肉色的小生物在打滾， 驚訝於自己完全沒發現自家母兔懷孕的事實，好奇於明明沒看見母兔寶跟公兔寶在一起過，這胎是如何懷上而按自揣測不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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其實，兔子的交配速度非常快，有經驗的兔友都會用「一下子」來表示，只是這個一下子是多久呢？答案是：幾秒鐘。往往當飼主看見兔子上演你追我跑、誤以為在自己眼皮子底下不會發生事情時，意外，就這樣誕生了！甚至連分籠飼養的情形裡，只要籠子隔的不夠遠，屁股靠的夠近，仍可能有受孕機會！

為什麼兔子要擁有這樣超強的繁衍特性呢？這跟牠們在生物鏈上天生扮演的角色密不可分。由於在物競天擇的自然世界裡，兔子是其他動物的食物來源，兔子的繁殖機制：一年多產、一胎多胞，靠著以量取勝的能力，讓牠們不至於絕種。

因此，當兔子約長至3-6個月的成熟期後，靠著終年常處發情期、母兔懷孕只需一個月孕程生子、一胎可生1-10幾隻的繁衍力，若家中豢養兩隻異性而未絕育的兔子，可想而知，在一年之後，靠著兔子的兔子，再生兔子，有如複利概念，龐大的兔子家族將於焉形成！

所以，具有動保觀念的兔友，多半會推動結紮節育的概念，避免兔子繁殖後，主人因無相對飼養能力而導致兔子生長條件差、甚至形成棄兔的概率！

而且，就已經証實的獸醫學來講，成熟母兔約3-4歲以上發生子宮病變的機率很高，結紮可使牠們強大生殖力背後代表的腺體週期性分泌之生理性病因徹底杜絕，而對公兔來說，亦可防治睪丸癌的發生。

儘管如此，有些兔友仍抱著讓兔寶們生一次看看的夢想，只是這個美夢，背後有著殘酷的事實！由於母兔保護天職警戒使然，人為介入看顧幼兔有諸般禁忌，環境壓力或陌生氣味等等因素有可能造成母兔棄哺、踩踏、甚至咬食自己的兔孩，甚至因為一胎的產量高，有些幼兔出生就未獲得充足的營養發育；案例顯示，母兔每次胎產下的幼兔有著自然的折損率！因此，養兔新手若是想見證看看生命的奇蹟，可能也要有心理準備面對死亡的風險這個真相才行哦！

下次，當用兔子作為吉祥話祝福別人多子多孫時，可也別忘了兔孩們也需要大家正確的養育觀，才能保障牠們的多福氣哦！

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