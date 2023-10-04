兔子可愛但也會變臉？領域性觀念極強　這樣做隨時惹怒牠展開復仇

很多人看到兔子都會忍不住發出「好可愛哦！」的驚嘆，小巧溫馴似乎成為人類對兔子的第一印象；或者說，成為想飼養牠們的原始衝動原因！

文： 愛兔子的事／滔客



但是，鮮少人認知到一點，就是，兔子跟任何在自然界中的動物一樣，是具有領域性觀念的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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什麼是領域性觀念？換句淺白一點的話，就是連兔子都有要自己一席之地的本性啦！很難想像吧！可知道一隻兔子為了捍衛自己的地盤，會做出什麼樣的事情呢？以下是示範案例。

以為這隻掃把對兔子進行過類似家暴一類的嚴重罪刑嗎？其實...掃把是無辜的！事情的真相是：這隻兔子用來標記自己地盤的便便總是被掃把給清理乾淨了，因此才結下樑子！一隻兔子從此踏上對掃把展開復仇的旅途！

而且，這可不是少數兔子才有的反應哦！多數具有養兔經驗的人都會承認，自家的公兔會與公兔打架，母兔會與母兔打架，甚至就連一公一母，只要尚未結紮，公兔仍會藉由噴尿在對方身上、地板上、籠子裡...，來達到宣示自己主權的目的！

所以，「一隻兔子怕牠寂寞，養兩隻可以作伴」的想法，可不見得是行的通的哦！即便是從小就一起長大的兔同伴，在彼此年齡達3-6個月的成熟期開始後，仍會因為領地需求而從此翻臉不認「兔」的！因此，除非家中空間夠大、能夠分籠飼養，不然，可不建議貿然嘗試挑戰啊！應該沒有人想天天在家中上演兔子的地盤保衛戰吧！

在了解完了兔子硬性的一面後，來個較逗趣的一面吧！

以下是一隻兔子對於自己發明的窩被霸佔後的反應，所以體型優勢也是牠們決定要不要出手的原因之一哪～

後來那隻被搶地盤的兔子只好另外找到的新窩～

最後，為了不讓那些懷抱飼養兩隻兔子夢的兔友們希望破滅，根據安置過各類不同兔兔的台灣流浪兔保護協會的經驗，每隻兔子的個性不一樣，只要有讓兔子結紮，將生理性因素影響減到最低，即便是兩隻長大後才開始認識的公兔，也是曾經有過可以和好相處的案例啦！但是這仍需要主人觀念嫻熟的引領才行，養兔新手可不要存著僥倖的心態哦！

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【本文獲「滔客」授權轉載。】