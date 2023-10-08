柴犬少一隻耳朵聽不見呼喚 無助發呆盯主人 真相曝光令人笑出來
撰文：聯合新聞網
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天津一名飼主養了一隻2歲多的柴犬「可可」，日前他帶可可出去散步，只見柴柴少了一隻耳朵，待在原地發愣不肯回家，對飼主的命令沒啥反應，乍看還以為是有殘疾的狗狗。
飼主問牠「那隻耳朵呢？」，隨即拉動牽繩叫狗狗趕緊回家找耳朵去，可可一開始還在當「拒否柴」僵在原地，三番兩次催促後，可可才跑起來。牠頭轉到另一邊才發現失蹤的耳朵被牽繩套住，才形成少一隻耳朵的假象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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飼主寫道：「可可丟了一隻耳朵，難怪叫你回家你聽不見」，網友表示：「一開始真以為耳朵沒了」、「還以為耳朵被人砍了或手術割掉了」、「把我的眼淚還來」、「柴：你沒長眼睛嗎？耳朵不是好好長著」、「狗一臉不屑」、「柴：我不是聾子，但主人可能是瞎子」、「以為是失明主人和殘疾導盲犬相依為命的感人故事」。
飼主經常在抖音分享可可的日常，當時是去寵物店買貓，偶然看上櫥窗中的可可，一時衝動把狗狗帶回家，牠個性相當活潑，常去外面和同類一起玩和交朋友，飼主為牠拍片記錄狗生各種第一次，包括陪爸爸跑步、接到飛盤、第一次發情等等，飼主表示相處一年多來回首，生活中已不能沒有可可了。
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