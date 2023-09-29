邊牧被送到400公里外農場　因思念主人牠逃跑了　12天現家門外

狗狗彷彿內建衛星導航！一隻邊境牧羊犬被送到離家400公里外的農場，牠因為思鄉居然逃脫，靠自己的力量花了12天徒步返家，讓飼主感到相當不可思議。



外媒報導，英國農場主人詹姆斯（Alan James）家裡有15隻邊境牧羊犬，他將4歲大的邊牧「佩羅」（Pero）送到位於Cockermouth的另一個農場幫忙，這個地方距離他家Penrhyncoch有240哩遠（約386公里）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

邊牧被送到400公里外農場，憑內置導航牠成功回到家！

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佩羅顯然非常不滿意新家的生活，居然從新農場逃脫，自己徒步花了12天跑了近400公里回家，等於平均一天要走超過30公里，這中間還會經過一些壅塞的高速公路，當牠出現在原本的家門廊時，飼主簡直驚呆了。

詹姆斯的妻子表示，佩羅似乎在新家不快樂，當地農場主人說看得出來牠很不安定且害羞，他帶狗狗去牧羊，之後就再也沒看到牠，佩羅就這樣穿越原野頭也不回地跑掉了。農場主人告知詹姆斯夫妻狗狗失蹤了，他們非常著急，因為佩羅有植入晶片，本以為會有人撿到狗狗並通知他們。

12天後的晚上，詹姆斯晚餐後走出門，意外看到佩羅待在門廊前靜靜等待，狗狗一看到主人就像瘋了一樣撲上來，還在原地瘋狂轉圈，充分感受到牠的思念之情。而佩羅除了有點跛和瘦了一圈外，看起來沒大礙。

詹姆斯夫妻對於佩羅返家感到萬分驚奇，他說兒子每年會去Cockermouth的農場剪羊毛，都必須用衛星導航才能到家，而邊牧居然靠自己認路就能回來，覺得實在太玄了。

主人笑稱佩羅回家時不太餓也不虛弱，一定是有找到食物或跟人乞食，好奇佩羅是怎麼經歷這段旅程的，呼籲在這段期間見過狗狗的人聯繫他們來拼湊這段過程。他們被佩羅的忠誠打動，表示不會再把牠送走了，會讓牠留在喜愛的家生活。

狗狗行為學家表示，對大多數狗來說，即使要找到幾公里外的家都是一大挑戰，但工作犬內建「天生羅盤」和空間意識，擁有驚人記憶力和某種追蹤機制，雖然240哩是非常艱鉅的距離，但過去曾有狗狗完成這樣的旅程。

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