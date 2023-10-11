柴犬搭飛機竟咬爆外出籠　開艙門時牠還一臉得意：朕的紅地毯呢？

關於寵物上飛機，每間航空公司規定不同。國外一隻柴犬與主人搭機時，就被關籠放在貨艙中，沒想到這隻柴柴居然咬爆籠子逃脫，把地勤嚇了一大跳。



這隻叫做斯普尼克（Sputnik）的柴柴上週和主人一起搭上阿拉斯加航空的航班，由於航空公司的政策，寵物搭機只能關籠放在貨艙中。主人克拉傑斯基(John Krajewski) 在行前擔心愛犬獨自在貨艙中會不安，還特地餵牠吃鎮靜劑，希望斯普尼克能夠一路睡到目的地。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒想到就在地勤打開貨艙門要卸行李時，居然看到斯普尼克直挺挺地站在門邊，不可一世的表情彷彿在說「我的紅地毯準備好了嗎？」把地勤人員都給嚇了一大跳。

地勤仔細查看，發現斯普尼克在吃了鎮靜劑的情況下不只把籠門咬爆，連加強的束帶都被牠咬斷。據悉他們該趟旅程的飛行時間為六小時，沒人知道斯普尼克逃脫多久了。

克拉傑斯基說斯普尼克之後一切正常，現在已在邁阿密的新家快樂地生活。而他也把這段離奇經歷拍成影片分享到社群平台，觀看次數已超過320萬次。網友對於斯普尼克的逃獄技巧都大為稱讚，「這真的很柴」、「牠的表情好像下一個就要咬爆飛機」、「我可以想像牠在貨艙裡走來走去，對自己很滿意的樣子」。

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