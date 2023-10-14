常投餵流浪汪突然冒雨求收養　反常行為藏故事　原來牠不是為自己

大家好，我是菠菜。我想你一定聽過這句話：母愛不分種族，她們總是想把最好的留給孩子。



對狗狗來説，也是如此。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友@歡月 特別喜歡小動物，經常投餵流浪狗，也救助了不少小可憐。

前陣子，她發現了一隻住在車棚裏的狗子，長得很漂亮，眼睛亮晶晶的，有着一身黃色的毛髮，看起來活像一隻小狐狸。

但牠特別怕人，防備心很重。每次投餵牠的時候，牠都不吃，要等網友家的小狗吃過後，牠才肯吃。

而且，還經常把食物叼回車底……多番打聽，網友從附近居民口中知道了狗子的故事。牠有一個好聽的名字，叫薯條。薯條其實是有主人的，但主人已經搬離這裏不要牠了。

從那以後，牠每天都死守在棚裏等主人回來，因為棚裏還有主人留下的車，牠想要守住主人的東西。

薯條原本是一隻非常親人的狗狗，直到前不久被狗販子抓走，九死一生才掙破網逃回來，自此變得膽小謹慎起來……

聽完狗子的經歷，網友心疼極了，想要幫助牠。但牠實在是太害怕了，從來不願意和網友有直接的接觸。

直到一個雨天，網友餵完牠，看到牠一反常態地鑽出車底，淋着雨猶猶豫豫地走了過來……然後，第一次讓網友摸了牠。

網友驚喜極了，想要給薯條撐傘，可牠卻被這個小小的動作嚇到後退，因為太害怕了。

踟躕了一陣，牠再次堅定地向前，一路跟着網友，網友趕緊趁機帶着牠去醫院體檢。這才明白牠今日的反常，原來，牠有了孩子，快要臨產了。

為了沒出生的小生命，飽受傷害的牠再一次決定相信人類。

明明很害怕，卻依然選擇鼓起勇氣選，好在這一次牠終於和善良的靈魂相遇，賭贏了！！！

真希望全天下的流浪狗都能像薯條一樣幸運，擁有一個真心愛護牠的家人！

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