調皮白汪超愛用屁股做這過份事　被揭發秒掛無辜燦笑裝沒事：叫我

每隻狗狗都有獨特的個性與行為模式，透過訓練可以有效矯正不良習慣。日本就有網友近日在社群平台推特上大吐苦水，表示自家愛犬有著愛坐在人類臉上的壞習慣，無論如何警告糾正都無法導正，狗狗每次把屁屁對準別人臉上時還會露出無辜的呆萌笑容，淘氣卻可愛的模樣讓她看了好無奈。



從推特用戶@p_190224上傳的照片中可以看到，這隻魔天使（瑪爾濟斯）與松鼠狗（博美犬）的混血狗狗「Ponta」（ぽんた）有著雪白毛髮。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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全身毛茸茸的牠就這樣一屁股坐在主人的臉上，臉上還掛著無害燦爛的笑容，小惡魔一般頑皮的舉動與超可愛的神情形成強烈對比，而屁屁下方的主人拿著手機的手則是石化在空中，看得出相當無奈。原PO在貼文中表示，自己已經多次告誡Ponta「不可以這樣」，但總是被愛犬當成耳邊風，讓她看了好氣又好笑。

照片被分享到網路上後，累積超過16萬次點讚數，吸引大批網友湧入留言直呼「只要可愛做什麼都可以！」、「我只好奇難道不臭嗎？」、「看看Ponta得意的笑容」、「是不是傳遞成錯誤訊息，讓狗狗以為『可以這樣喔！』」、「哈哈哈哈看到這麼可愛應該捨不得罵下去吧」、「可憐的還是老公呀。」

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