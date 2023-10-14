去車站時遇陌生小黑影每天尾隨　暖心女近看發現驚人真面目秒收編

與毛小孩緣分是註定好的。一名女子發現自己連日到公車站都被一隻毛茸茸的小黑影跟蹤，起初沒很在意，仔細看竟然是一隻瘦弱的小黑貓，觀察一陣子發現小黑貓沒有媽媽，女子便決定將其收編，直呼這是命運的安排。



根據《The Dodo》報導，菲律賓一名女子巴吉歐（Loraine Anne Marie Baguio）在3個月前發現自己前往公車站等車時，總是被一個毛茸茸黑影跟蹤，但她趕時間並沒有特別去注意那是什麼生物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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過幾天後她再度現身公車站，發現小黑影又跟著自己，試著加快腳步的時候小黑影也會跟著加速前進，停下來的時候也會跟著停下，這才注意到原來是一隻全身瘦弱髒兮兮的黑色小奶貓，但長相相當漂亮可愛，擁有一雙大大眼睛簡直像天使。

巴吉歐本來想說附近可能有貓媽媽，就在原地陪著小貓，結果等了一陣子都沒見到小貓咪的媽媽出現，只好自己在附近灌木叢搜尋有沒有貓媽媽的存在，最後她不忍心看到小貓獨自流浪，就一把抱起直接帶回家。巴吉歐領養小貓後，就把牠帶去獸醫院檢查，小貓因為流浪許久非常瘦弱飢餓，所幸給牠餵食營養的飼料後貓咪便慢慢恢復精神。

目前小黑貓在巴吉歐的照料下已經蛻變成活潑健康的貓貓，巴吉歐不禁感嘆跟這隻小貓的緣分非常奇妙，因為她從來不認為自己是個愛貓的人，這隻小黑貓的可愛和熱情融化了她，不知道為什麼第一眼看到牠就很喜歡，「就如我們以前曾在哪邊見過一樣，這一切都是上天註定好的緣分」。

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