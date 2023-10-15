給愛犬吃大餐牠卻鬧絕食！下秒真相曝光飼主感動哭了：比人還有愛

毛小孩總是懂事到人心疼。一名飼主近日經常給自家愛犬好吃的美食，明明是隻吃貨的狗狗見到美食都不會先大快朵頤，飼主感到好奇便在遠處觀察，這才發現大門底下鑽出一顆頭，近看是一隻瘦弱的流浪貓，狗狗竟把自己碗裡的美食先給貓咪吃，非常有靈性的行為讓飼主相當感動。



Tiktok用戶「hndrsd」日前上傳一段影片，泰國一名養狗的網友每天都會準備好吃的鮮食給愛犬食用，但最近發現愛犬不像以前一樣，看到美食一放下就會立刻埋首猛吃，反而是站在原地就像是在等人過來才開吃，飼主決定在遠方觀察，果真在放下飼料碗沒過多久有一顆毛茸茸的頭從大門口縫隙鑽進來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主拿起手機錄下這段畫面，鏡頭拉近可以看到那顆毛茸茸的頭是一隻瘦弱的流浪貓，浪貓怯生生跑進來卻畏懼於狗狗的巨大體型，但狗狗依然示意浪貓趕快吃自己的食物填飽肚子，浪貓才開始大快朵頤起來，狗狗全程都在一旁細心守護，一狗一貓的真摯情誼讓飼主看了感動淚崩。

影片在Tiktok及微博瘋傳，網友留言表示「狗狗比人類還有愛」、「懂得愛護其他小動物真的了不起」、「流浪貓都瘦成皮包骨了，狗飼主不考慮收編嘛」、「這麼有愛心的大狗好想給牠晚上加菜」。

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