柴犬突然絕食　去醫院檢查也查不出原因　真相竟與這牧羊犬有關？

嗨，我是菠菜呀～前幾天，小姐姐@金老闆 發了一個視頻：「小狗絕食，迫不得已！只能把家裏的『邊牧』扔了…」



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乍一看這個標題，難免有些莫名其妙，小狗絕食關邊牧什麼事？就算真有關係也不至於直接扔了啊，給它找個合適的領養人也好啊！可看完整個視頻……我差點笑yue了哈哈哈哈哈哈！小姐姐養了一隻柴犬，名字叫赤木剛憲，是全家人的心肝寶貝。

可最近，赤木剛憲居然開始絕食了！！剛開始，一整天還能吃兩顆凍幹，後來乾脆連凍幹也不吃了。給小姐姐急壞了，可就算開它平時最愛的K9牛肉罐頭，也還是不吃…不吃東西始終不是個事，為了保住它的狗命，小姐姐嘗試了各種方法，包括餵乳酸菌片和葡萄糖口服液等等一系列措施。也帶它去醫院檢查，可除了發現已經餓到有些貧血，醫生也找不出原因。

狗子的絕食症狀已經超過一週，期間還餓到嘔吐，整隻狗都瘦了一圈。她實在沒辦法，只發到網上求助……有人説可能運動量不足導致食慾不佳，於是小姐姐趕緊帶狗子去户外玩耍。

玩得倒是很開心，但回家後絕食症狀卻更嚴重，徹底不吃了…

又有人建議將奶酪加到狗糧裏，小姐姐也照做了。這個辦法倒是管用，狗子居然吃了，連續幾天光盤。

她心中的大石頭總算放下了些：「至少，狗命保住了！」

直到有一次，小姐姐分享監控記錄的時候，發現狗子走向狗碗看起來畏畏縮縮，似乎在害怕什麼東西。

狗碗旁邊擺了一袋狗糧，上面有一隻邊境牧羊犬。評論區的名偵探立馬洞察了真相：「狗糧袋子要不換個地方擺，那隻邊牧可能讓它不敢過去吃。」

小姐姐尋思不至於吧，於是，她嘗試將袋子擺在狗碗前，狗子竟然真就不吃飯了，當她邊牧圖案被轉過去時，它立馬過去低頭哐哐炫…

這麼看來，奶酪是真愛了。赤木剛憲寧可冒着被“邊牧”攻擊的風險，也要心驚膽戰地吃哈哈哈！

不得不説，發現這個問題的人簡直是天才！所以在狗子的視角里，自己每天被媽媽瘋狂出去溜，回來又累又餓還要被邊牧霸凌不敢吃飯，真的好慘哈哈哈哈！更搞笑的是，評論區有人因此發現了自家貓不愛拉屎的原因：

得知真相後，小姐姐哭笑不得：「還好在餓死前發現原因。」不得不説，看完有一種《走近科學》的即視感。

最後，為了狗子着想，小姐姐只好把家裏的“邊牧”扔了……

小姐姐説，這不過是狗子智商的正常發揮，因為這貨從小就傻，各種“光輝事蹟”數不勝數……什麼自己一敷面膜它就不認識了，上來就是一頓狂吠；圍觀小鴨子卻被紙箱卡住喉嚨，導致瘋狂嘔吐；……害，養狗養到傻子能怎麼辦，畢竟是自己帶回家的，就湊合過唄～

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